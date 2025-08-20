Marcelo Gallardo mantiene un par de dudas en la formación de River para recibir a Libertad por la Copa Libertadores







De cara al partido trascendental de este jueves, el entrenador de River tiene un par de dudas para confirmar el equipo que jugará por la clasificación a los cuartos de final.

Tras la victoria ante Godoy Cruz por 4-2 en el Torneo Clausura, River recibirá a Libertad de Paraguay, por los octavos de final de la Copa Libertadores. Para dicho encuentro la formación aún no está confirmada ya que Marcelo Gallardo tiene un par de dudas en el equipo. Recordemos que en la ida fue empate 0-0.

Si bien la base del equipo será la misma que en la ida, aún hay algunas incógnitas en lo que refiere a los nombres propios, sobre todo en el mediocampo y en la defensa.

Franco Armani volverá a estar en el arco. Los campeones del mundo Gonzalo Montiel y Marcos Acuña serán los laterales del equipo. Y la duda reside en la zaga central: Lucas Martínez Quarta recibió el alta y vuelve a la convocatoria, por lo que disputará su puesto con Sebastián Boselli, titular en Paraguay. El acompañante será el chileno Paulo Díaz.

En el mediocampo, la única certeza es el regreso de Enzo Pérez, pero hay varias dudas. Tras su doblete ante los mendocinos, Giuliano Galoppo se ganó para meterse en el once titular, y es casi un hecho que Kevin Castaño, de bajo nivel, perderá su lugar.

En tanto, el paraguayo Matías Galarza seguiría siendo el volante por la izquierda del equipo de Gallardo. El último lugar de la mitad de cancha se lo disputan tres nombres: Ignacio Fernández, Santiago Lencina o Juan Fernando Quintero.

"Nacho" le cambió la cara al equipo en Paraguay al ingresar en el segundo tiempo y también mostró frescura ante Godoy Cruz, por lo que pica en punta. Quintero, que salió ante el "Tomba" por un golpe en la rodilla, volvería a quedar en el banco para ser el primer cambio. Y el juvenil Lencina perdería el puesto tras salir en el entretiempo en Paraguay. Los que sí son una fija en la delantera son Sebastián Driussi, quien viene de anotar dos goles tras su lesión, y Facundo Colidio. La probable formación de River vs. Libertad, por Copa Libertadores Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza; Juanfer Quintero o Ignacio Fernández, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.