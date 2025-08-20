La Línea D de subte funcionará con servicio especial por el partido River Plate - Libertad en el Monumental

Será en cuatro estaciones que ya fueron elegidas en otras oportunidades. La iniciativa busca reducir la dependencia del transporte privado.

La línea D de subtes funcionará con servicio especial por el partido de futbol que se jugará en el Estadio Monumental este jueves 21 de agosto. Será entre los clubes River Plate y Libertad por la Copa Libertadores.

La estación Congreso de Tucumán estará abierta hasta las 1 am, para acompañar la demanda luego del partido y habrá cuatro estaciones abiertas para el descenso de pasajeros, a fin de colaborar en la desconcentración del evento.

El último tren saldrá a la 1 am en el caso de que el partido se defina en los 90 minutos y a la 1:30, en caso de que se realice una definición por penales.

Las cuatro estaciones elegidas para el descenso de los usuarios son las mismas de partidos anteriores, con la excepción de Plaza Italia, cerrada por obras.

Así, quedarán abiertas Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio , seleccionadas estratégicamente en función del flujo de pasajeros estimados y la conectividad con otros medios de transporte.

La extensión horaria del Subte comenzó como una prueba piloto en la Línea B los viernes de diciembre, enero y febrero, y a partir de marzo, debido a la buena recepción de los pasajeros, se sumaron los sábados.

Se trata de una iniciativa que busca reducir la dependencia del transporte privado y, al mismo tiempo, potenciar la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo un transporte más eficiente y sustentable en zonas de alta concentración de personas.

Marcelo Gallardo habló tras el empate de River frente a Libertad: "Me preocupó el primer tiempo"

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aseguró que “le preocupó el primer tiempo” del empate de este jueves ante Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores, pero reconoció que “en la segunda parte mejoraron muchísimo”.

En la conferencia de prensa posterior a la igualdad sin goles en el estadio Tigo La Huerta de Asunción, Paraguay, el “Muñeco” comparó el desempeño de sus dirigidos en las dos etapas del encuentro y observó una mejoría en el complemento.

“En la primera parte no encontramos las conexiones y eso nos desdibujó. En el segundo tiempo mejoramos muchísimo, empezamos a conectar pases hacia adelante. Es lo que me deja tranquilo y lo que me estimula”, comenzó. Y añadió: “Necesitamos generar. La postura del equipo fue diferente desde el juego y desde la mentalidad en la segunda mitad”.