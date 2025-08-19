SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Jugó ocho años en la Premier League, estaba relegado en River y será refuerzo de Vélez

Tras dos años muy irregulares en el "Millonario", Marcelo Gallardo lo marginó del equipo y ahora arregló su salida para convertirse en refuerzo del "Fortín" de Barros Schelotto.

Vélez Sarsfield llegó a un acuerdo con River para incorporar a su equipo al mediocampista Manuel Lanzini, quien fue informado que no era tenido en cuenta por el entrenador Marcelo Gallardo.

El “Millonario” y el “Fortín” llegaron a un acuerdo para que Lanzini pueda disputar todas las competencias con el equipo de Liniers, para así evitar lo sucedido entre Boca y Racing con el defensor Marcos Rojo.

De esta forma, el exjugador del West Ham de Inglaterra estará disponible para poder disputar todas las competencias con Vélez, entre las que se encuentran el Torneo Clausura de la Liga Profesional y la Copa Libertadores.

El mediocampista logró jugar 59 partidos con el “Millonario” en su vuelta y dejó su huella en el Superclásico ante el “Xeneize” convirtiendo el único gol en La Bombonera en el marco de la decimoquinta fecha de la Liga Profesional en septiembre del 2024.

Con su llegada a Vélez, Lanzini deberá dejar atrás su irregular paso en la institución de Núñez, donde sufrió lesiones que lo dejaron fuera de la consideración del entrenador, y enfocarse en demostrar que aún puede ser un jugador clave dentro del equipo de Guillermo Barros Schelotto.

