Jugó ocho años en la Premier League, estaba relegado en River y será refuerzo de Vélez







Tras dos años muy irregulares en el "Millonario", Marcelo Gallardo lo marginó del equipo y ahora arregló su salida para convertirse en refuerzo del "Fortín" de Barros Schelotto.

Jugó 8 años en la Premier League, estaba relegado en River y será refuerzo de Vélez

Vélez Sarsfield llegó a un acuerdo con River para incorporar a su equipo al mediocampista Manuel Lanzini, quien fue informado que no era tenido en cuenta por el entrenador Marcelo Gallardo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El “Millonario” y el “Fortín” llegaron a un acuerdo para que Lanzini pueda disputar todas las competencias con el equipo de Liniers, para así evitar lo sucedido entre Boca y Racing con el defensor Marcos Rojo.

Lanzini, quien llegó a mediados del 2023 y no logró tener continuidad en Riverbajo la conducción de Gallardo, firmará contrato hasta diciembre del 2026.

De esta forma, el exjugador del West Ham de Inglaterra estará disponible para poder disputar todas las competencias con Vélez, entre las que se encuentran el Torneo Clausura de la Liga Profesional y la Copa Libertadores.

El mediocampista logró jugar 59 partidos con el “Millonario” en su vuelta y dejó su huella en el Superclásico ante el “Xeneize” convirtiendo el único gol en La Bombonera en el marco de la decimoquinta fecha de la Liga Profesional en septiembre del 2024.

Con su llegada a Vélez, Lanzini deberá dejar atrás su irregular paso en la institución de Núñez, donde sufrió lesiones que lo dejaron fuera de la consideración del entrenador, y enfocarse en demostrar que aún puede ser un jugador clave dentro del equipo de Guillermo Barros Schelotto.