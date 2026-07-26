El debut de Nicolás Otamendi en River estuvo marcado por un error y un cabezazo que casi termina en gol

Nicolás Otamendi tuvo un debut con altibajos en River Plate . En su primer partido con la camiseta del club y como capitán, el defensor fue uno de los protagonistas de la derrota por 1-0 ante Barracas Central en el arranque del Torneo Clausura . Mostró liderazgo durante gran parte del encuentro, pero también quedó involucrado en la jugada que terminó con el único gol del partido.

River comenzó con la intención de controlar el juego y Otamendi fue una pieza importante en defensa. Sin embargo, a los 14 minutos cometió un pase hacia atrás impreciso que casi termina en el primer gol de Barracas Central, aunque esa acción no tuvo consecuencias.

Pocos minutos después llegó el tanto del conjunto local. Tras un despeje de Otamendi, la defensa de River quedó mal parada. Rodrigo Insúa desbordó por la izquierda, Santiago Beltrán rechazó de manera parcial y Gonzalo Morales aprovechó el rebote para marcar el 1-0 a los 22 minutos .

Antes del descanso, River consiguió el empate con un gol de Lucas Martínez Quarta , pero fue anulado por posición adelantada . Durante esa primera parte, Otamendi también fue quien encabezó los reclamos al árbitro por distintas jugadas.

En el segundo tiempo, River buscó el empate con los ingresos de Lucas Beltrán y Joaquín Freitas . También debutó Ángel Correa con la camiseta número 10 y tuvo una de las chances más claras con un remate cruzado que pasó cerca.

Sobre el final, Otamendi se sumó al ataque en busca de la igualdad y, una vez terminado el encuentro, fue a reclamarle al árbitro Nazareno Arasa por dos supuestos penales no cobrados. "Lo único que te voy a decir en el primer tiempo dos penales, por lo menos uno me tenías que haber cobrado. Fueron dos, ya está todo bien pero no entiendo el significado de la pelota ahí y el arquero va a volar allá. Dale, no seas malo", le dijo.

Debut de Nicolás Otamendi en River Plate.

Luego, el defensor hizo una autocrítica por la derrota. "La verdad que ahora yo soy parte de este grupo, de este equipo y la responsabilidad siempre es toda nuestra. Tenemos que, obviamente, seguir trabajando, dar otra cara. Hoy lo intentamos, una jugada de mierda nos hicieron un gol, pero creo que en líneas generales intentamos, lo fuimos a buscar. Hay veces que obviamente al querer ir a buscar tanto salen por ahí los pases, el último tercio no salieron como nosotros queríamos, pero creo que tenemos que seguir trabajando. Entiendo el enojo de la gente, estamos en el mejor club de Argentina, entonces tenemos que seguir. La única forma es trabajando, intentando dar la cara con personalidad y, y hacer las cosas bien", expresó.

Además, reconoció que al equipo le faltó claridad en ataque. "Creo que el último tercio nos faltó un poco más de paciencia, de generar situaciones de gol. Ellos, como te dije, no nos generaron, tuvieron dos o tres oportunidades nada más durante 97 minutos, pero hay que seguir", afirmó.

Sobre su llegada a River, aseguró: "Sí, es duro. Vengo acá con la ilusión, con la mentalidad de ganar cosas con River, así que mi objetivo es seguir trabajando para que el equipo funcione de la mejor manera, intentar, cumplir los objetivos que tenemos esta temporada".

Otamendi habló de la final del Mundial y de su despedida de la Selección argentina

También habló de la final del Mundial con la selección argentina y de su retiro del equipo nacional. "Obviamente que es un sabor amargo porque no se consiguió el objetivo que era ganar la Copa del Mundo. España fue un merecedor ganador, somos conscientes de eso. Tenemos que felicitarlos y nada más. Creo que la selección generó en el argentino algo que era como nafta para nosotros, tener a cada argentino ilusionado, intentando siempre apoyarnos de cualquier parte del mundo. Somos conscientes de eso. En las redes sociales nos hacen llegar todos los mensajes".

Y agregó: "Eternamente agradecido del argentino porque intentamos hasta el final, nos faltó el último paso, no se dio y bueno ahora los chicos que quedan apoyarlos. Soy un argentino más que va a alentar por ellos y ojalá que sigan dándonos alegría".

El primer partido de Otamendi en River dejó una imagen de liderazgo, pero también un error que influyó en la derrota. El equipo de Marcelo Gallardo no encontró el empate y comenzó el Torneo Clausura con una caída ante Barracas Central.