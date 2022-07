De Paul rompió el silencio y se refirió al rumor de que se perdería el Mundial

Embed RODRIGO DE PAUL SOBRE EL MUNDIAL DE QATAR 2022



️ "No es cierto que pedí una casa para mi familia y otra para Tini".



️ "El hincha argentino está disfrutando mucho la Selección".



️ "Estamos muy ilusionados y queremos que sea ya".



Cc: #AméricaNoticiasMediodía

Además, contó que la relación con su expareja es muy buena y que no hay problema con sus hijos. “Nos llevamos súper bien, Camila, cada vez que yo fui al país, siempre estuvo a disposición para que vea a los chicos. Ella en unos días se va de vacaciones, no sé a dónde, pero sé que en España con su pareja. Los chicos se quedan conmigo 15 días y los voy a súper disfrutar", reveló.

Por otro lado, De Paul se mostró molesto con las acusaciones contra él y Tini Stoessel, su actual novia. El futbolista del Atlético de Madrid salió a aclarar los tantos.

“Cuando dicen que Tini apareció cuando yo no estaba separado, eso no me gusta. Que digan que no pago las cuotas de mis hijos, están los recibos, las transferencias. Yo jamás haría eso ni por mis hijos ni por Camila, que fue quien me acompañó muchos años. Es una gran madre. Se dijo lo del Mundial, todas mentiras que entendí que me estaban empezando a dañar”, subrayó.