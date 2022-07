Rodrigo De Paul podría perderse el Mundial de Qatar

"Aparentemente, se han puesto como de acuerdo los países que participan del Mundial de no dejar jugar a ningún jugador que tenga deuda de cuota alimentaria”, aseguró Pallares en 'Socios del Espectáculo' sobre el nuevo reglamento de la máxima entidad del fútbol mundial.

“Sería una resolución de la FIFA, no tiene que ver directamente con Qatar, con el país, sino con que se trata de un evento deportivo mundial, son ejemplo, es fair play en todo sentido y entonces se ha decidido eso”, explicó el conductor.

“Con lo cual, Rodrigo de Paul tendría que tratar de solucionar de acá a noviembre todo eso. Porque si no, a partir de ahí, podría caberle esta especie de sanción, y decir que no participa porque no se hace cargo de la cuota alimentaria de sus hijos”, concluyó Pallares con su explicación.

¿La FIFA dejará sin Mundial a una de las figuras de la "Scaloneta"?