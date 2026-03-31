Phoenix invertirá u$s6.000 millones en Vaca Muerta vía RIGI

La compañía apunta a reforzar su perfil exportador. El objetivo es alcanzar los 66.000 barriles diarios para 2030.

Phoenix impulsa un plan de inversión millonario para expandir producción y exportaciones desde la Cuenca Neuquina.

La petrolera Phoenix Global Resources avanza con un ambicioso plan de inversión de u$s6.000 millones en Vaca Muerta , en una jugada que refuerza el perfil exportador del shale argentino y consolida al sector energético como uno de los principales motores de generación de divisas para la próxima década.

El proyecto, que será presentado formalmente para su inclusión en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , busca aprovechar los beneficios fiscales y la estabilidad regulatoria que ofrece el esquema impulsado por el Gobierno. La compañía prevé desplegar su estrategia en distintas etapas, con foco en la expansión de su capacidad productiva y el desarrollo de nuevos activos en la Cuenca Neuquina.

La decisión de avanzar con este nivel de inversión está directamente vinculada al nuevo marco regulatorio. Desde la compañía destacan que el RIGI introduce condiciones que mejoran la previsibilidad del negocio, un factor determinante para proyectos de largo plazo como los del shale.

El CEO de Phoenix, Pablo Bizzotto , señaló en una entrevista con Bloomberg que el régimen permite operar con estándares similares a los de economías desarrolladas, al reducir la incertidumbre normativa y garantizar reglas de juego estables. En un sector intensivo en capital, donde los proyectos requieren años para madurar, este tipo de condiciones resulta clave para destrabar decisiones de inversión.

La ampliación del alcance del régimen a actividades de perforación abre además una nueva etapa para el desarrollo de Vaca Muerta, al permitir acelerar el ritmo de explotación y ampliar la escala de los proyectos.

Expansión operativa y salto en producción

El plan de Phoenix contempla el desarrollo de nuevas áreas en el sector oriental de la formación y la posible incorporación de activos adicionales dentro de la cuenca. En paralelo, la empresa evalúa sumar un tercer equipo de perforación, lo que le permitiría incrementar la velocidad de desarrollo de sus bloques.

Según explicaron desde la compañía a Energy Report, la proyección de crecimiento es significativa. Apunta a aumentar su producción en un 260% hacia el final de la década, partiendo de niveles actuales cercanos a los 22.000 barriles diarios. Para 2030 espera alcanzar los 66.000.

Este salto productivo se inscribe en una estrategia orientada a capturar la creciente demanda global de energía y posicionarse como proveedor relevante en los mercados internacionales.

Infraestructura y exportaciones: la clave del modelo

El crecimiento de la producción está directamente vinculado a la capacidad de evacuación y exportación. En ese sentido, Phoenix continuará apoyándose en la red de transporte de crudo de Oldelval, que recientemente amplió su capacidad y permite canalizar mayores volúmenes desde la Cuenca Neuquina hacia los puertos de salida.

La expansión de esta infraestructura resulta central para sostener el perfil exportador del sector. A medida que aumenta la producción de shale, la posibilidad de colocar esos volúmenes en el mercado externo se convierte en el principal driver de ingresos en dólares.

phoenix vaca muerta

Este esquema se complementa con una política de precios alineados a la paridad de exportación, que busca replicar condiciones de mercado internacional y mejorar la competitividad de los proyectos locales.

Un contexto internacional que impulsa la inversión

El escenario global también juega a favor del desarrollo de Vaca Muerta. La suba de los precios del petróleo, impulsada por tensiones geopolíticas, mejora la rentabilidad esperada de los proyectos y refuerza el atractivo del sector para inversores internacionales.

En paralelo, la demanda global de energía mantiene una tendencia sostenida, lo que abre oportunidades para países con capacidad de incrementar su oferta. En este contexto, Argentina aparece como un actor con potencial para expandir su participación en el mercado energético internacional.

Actualmente, la producción de crudo del país ronda los 900.000 barriles diarios, con una participación creciente del shale, que se consolida como el segmento más dinámico de la industria.

Capital internacional y apuesta sostenida

El plan de expansión de Phoenix cuenta con el respaldo de Mercuria Energy Group, que controla cerca del 90% de la compañía y ha mantenido su apuesta por Argentina incluso en contextos de alta volatilidad macroeconómica.

Esta continuidad se da en un escenario en el que otras empresas internacionales redujeron su exposición en el país, lo que refuerza el posicionamiento de Phoenix como uno de los jugadores que buscan liderar la próxima etapa de crecimiento del sector.

El proyecto también se apoya en la experiencia del socio local José Luis Manzano, cuya trayectoria en el mercado argentino aporta conocimiento operativo y capacidad de adaptación a entornos económicos complejos.

Inversiones ya en marcha y proyección a escala

Desde la entrada en vigencia del RIGI en 2024, la compañía ya ejecutó desembolsos por alrededor de u$s1.000 millones, lo que marca el inicio de un proceso de inversión escalonado que se extenderá durante los próximos años.

La magnitud del plan refleja no solo una apuesta empresarial, sino también un cambio de escala en el desarrollo de Vaca Muerta, que comienza a consolidarse como un hub energético con proyección exportadora.

En este escenario, la combinación de inversión, infraestructura y condiciones de mercado será determinante para transformar el potencial del shale en un flujo sostenido de divisas para la economía argentina.