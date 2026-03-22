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22 de marzo 2026 - 09:47

En medio de la polémica, Tini Stoessel festejó su cumpleaños con un mega show en el estadio Kempes

La artista celebró la llegada de sus 29 años rodeada de su equipo, bailarines, familiares y miles de fanáticos.

La cantante celebró su cumpleaños ante escenario en el Estadio Kempes, Córdoba.&nbsp;

La cantante celebró su cumpleaños ante escenario en el Estadio Kempes, Córdoba. 

“Buenas noche, Córdoba. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes, cumpliendo años. ¡29 ya!”, comenzó expresando la cantante. “¿Quiénes vieron Violetta?”, preguntó, y el público estalló en gritos. “Ya pasaron muchos años para todos”, concluyó Tini.

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Todas las personas que me rodean hicieron posible este sueño, y ustedes también. Hicieron posible que yo esté acá cumpliendo años, cumpliendo un sueño, haciendo lo que más amo hacer en la vida que es cantar y conectar con ustedes”, agregó.

El concierto estuvo cargado de sorpresas, tanto para la audiencia como para la cantante. Además, varios artistas subieron al escenario para cantar canciones con Stoessel; entre ellos, Khea, Ángela Torres, Tiago PZK, Ulises Bueno y Maxi Espíndola.

Minutos antes de terminar con el show, con todo el equipo presente y el público acompañando en la melodía, los amigos y la familia le cantaron el cumpleaños a Tini con una gran emoción.

Tini Stoessel cumpleaños show

Show de Tini Stoessel en el estadio Kempes, Córdoba.

El festejo de Tini Stoessel antes de subirse al escenario

De todos modos, antes de subirse al escenario, Tini Stoessel compartió un post en su cuenta de Instagram reflejando el festejo con Rodrigo de Paul, su padres, hermano y todo el equipo de producción.

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La fiesta fue un equilibrio perfecto entre intimidad y una gran energía. Se pudo ver la presencia de globos en tonos oro, blanco y negro, y una mesa principal cuidadosamente decorada, la cantante fue agasajada desde las primeras horas del día. Tortas caseras, velas y risas compartidas con su círculo más cercano crearon un ambiente relajado donde el trabajo y el afecto se volvieron uno solo.

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