Roland Garros dio las primeras alegrías de la mano de Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo

Menos trabajoso fue el debut para Francisco Cerúndolo, quien batió con eficacia al alemán Yannick Hanfmann (85º): se impuso por 6-3, 6-3 y 6-4, en 1h 58m. El porteño tomó las riendas desde el comienzo, se sostuvo con su saque (ganó el 73% de sus primeros servicios), sólo sufrió un quiebre y tomó cinco veces el saque de su rival. “Contento, fue un buen partido de principio a fin. Jugué bien, como lo había hecho en Madrid o en Roma. Saqué bien, sólo tuve un mal game en el primer set, y no tuve más problemas, esa fue una de las claves del partido”, comentó en ESPN.

Pedro Cachín y Julia Riera cayeron en Roland Garros

“Mi juego se caracteriza por ser agresivo, por tener el dominio del punto, por buscar siempre el dominio. Tengo muchos días buenos que me permiten ganar buenos partidos y otros que son bastante malos y me generan unas derrotas que no me gustan. He intentando mejorarlo, y hoy fue de los buenos”, agregó Francisco Cerúndolo, N°27 del ranking de la ATP, quien se enfrentará en segunda con el austríaco Filip Misolic (243°), con la misión de, al menos, igualar los octavos de final que alcanzó en 2023.

El cordobés Pedro Cachín fue el que peor la pasó. En los papeles, el estreno era complejo ante el estadounidense Tommy Paul (14°) y se ratificó con un contundente 6-2, 6-3 y 6-1. Sobre el final de la jornada, la derrota de Julia Riera cerró la acción argentina del día en París. La pergaminense, que tuvo su bautismo en un cuadro principal de un Grand Slam tras sortear la qualy, cayó por 6-2 y 6-2 ante la experimentada rumana Irina-Camelia Begu, de 33 años y que en su apogeo estuvo en el top 40.