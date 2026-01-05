Bomba en el tenis: Novak Djokovic anunció su renuncia al sindicato de jugadores profesionales por diferencias con la ATP + Seguir en









Con una dura publicación en sus redes, el tenista serbio anunció su salida de la PTPA, sindicato que él mismo fundó, y apuntó contra la transparencia, la gobernanza y el uso de su voz e imagen.

Bomba en el tenis: Novak Djokovic anunció su renuncia al sindicato de jugadores profesionales por diferencias con la ATP

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el tenista serbio Novak Djokovic sacudió al deporte mundial al anunciar su salida de la "Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis”, PTPA por sus siglas en inglés.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El tenista hizo hincapié en su oposición a la actual dirigencia del circuito y señaló “las persistentes preocupaciones sobre la transparencia” en el deporte.

De esta manera, el serbio, máximo ganador de Grand Slams, oficializó su salida de las estructuras de la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis, sindicato que él mismo impulsó en 2020. Su decisión profundiza una grieta histórica por el control del circuito y abre un interrogante sobre el futuro de la gobernanza en el deporte blanco.

Lo que comenzó como una serie de desacuerdos públicos ha escalado a una ruptura formal, marcando un hito sin precedentes para un jugador en actividad de su calibre. El serbio, que ha sido el crítico más feroz del modelo de negocios del circuito, pone en jaque la representatividad del organismo.

"Tras considerarlo detenidamente, me retiro por completo de la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA). Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se representaron mi voz e imagen”, escribió Djokovic en sus redes sociales.

image En 2025, de hecho, esa entidad interpuso una demanda contra la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), la Asociación de Tenis Femenino (WTA), la Federación Internacional de Tenis (ITF) y la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), acusándolas de operar como monopolios y de limitar el control de los jugadores sobre sus carreras. Las demandas, según el comunicado, “exponen abusos sistemáticos, prácticas anticompetitivas y un flagrante desprecio por el bienestar de los jugadores que persistieron durante décadas”. Los motivos detrás del quiebre de Djokovic y la ATP Djokovic no ha ocultado sus diferencias con la cúpula de la ATP en los últimos años. Su salida se fundamenta en tres pilares que considera deficientes en la gestión actual: Distribución de ingresos: El reclamo por un reparto más equitativo de los premios, especialmente para los jugadores de menor ranking.

Transparencia: Una demanda constante de mayor claridad en la toma de decisiones institucionales.

Representación real: La búsqueda de una voz independiente para los tenistas, alejada de los intereses de los torneos. Hasta el momento, la ATP ha optado por el hermetismo, sin emitir respuesta oficial al anuncio del serbio.