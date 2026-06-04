Cómo le fue a la Selección argentina cuando debutó contra países africanos

A poco más de una semana para el debut mundialista de la Albiceleste, estos son sus datos cuando le tocó disputar el primer partido del torneo contra un país de África

El rendimiento de la Selección argentina contra equipos de África, en la previa del partido contra Algeria en el Mundial 2026

La Selección argentina ya está preparada para defender la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Esta vez arrancará su participación contra Argelia, quién se convertirá en la cuarta selección del continente en disputar el partido de iniciación contra la celeste y blanca.

La selección capitaneada por Riyad Mahrez le ganó este miércoles a Países Bajos y se plantó como una de las posibles sorpresas para este Mundial. Por otro lado, Vladimir Petkovic, su técnico, se ofuscó por los comentarios de la prensa sobre el duelo contra la “Scaloneta”: “Me preocupa mucho que todo el mundo se concentre sobre el juego contra Argentina; para mí, los dos partidos ante Austria y Jordania no son menos importantes”. El martes 16 de junio a las 22 horas , se dará el debut mundialista entre ambas selecciones.

Los antecedentes contra los africanos

Para llegar hasta el primer enfrentamiento en un partido de un mundial contra un equipo del continente de África, hay que remontarse al Mundial de Italia 1990, cuando disputó la primera fecha contra Camerún. Además, fue el partido inaugural de la fase de grupos y la Albiceleste era la defensora del campeonato mundial. Todo parecía color de rosas: en busca del bicampeonato, Diego Armando Maradona de titular y una base del 86 consolidada. Pero el desarrollo del partido no se dio así, porque Camerún dio la gran sorpresa y ganó 1 a 0 con gol de cabeza de François Omam-Biyik a los 67 minutos.

El segundo debut mundialista contra un africano se dio 12 años después contra Nigeria, en el Mundial de Corea-Japón 2002. En el desarrollo se dio un partido bastante cerrado, pero a los 18 minutos del segundo tiempo Gabriel Batistuta pudo vencer la valla de Ike Shorunmu y marcó el 1 a 0 definitivo.

Al Mundial siguiente, en Alemania 2006, a la Selección argentina le volvió a tocar un rival africano. Esta vez, Costa de Marfil. Tal vez, una de las mejores selecciones africanas de la historia. contaba con jugadores como Didier Drogba o Yayá Touré. Ya en el partido, la Albiceleste ganó 2 a 1 con goles de Hernán Crespo y de Javier Saviola, ambos en el primer tiempo. Mientras que para los costamarfileños, marcó Drogba en la segunda parte.

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El último antecedente se dio en el Mundial de Sudáfrica 2010. Mundial africano y debut africano, contra Nigeria, otra vez. Con Maradona como técnico y Lionel Messi como figura, la selección solo pudo ganarle 1 a 0 a las Super Águilas, con gol de cabeza a los 5 minutos de Gabriel Heinze.

Por otro lado, Argentina se ha enfrentado a más rivales africanos pero no en debuts: contra Nigeria en EEUU 1994 (2 a 1) - contra Nigeria en Brasil 2014 (3 a 1) - contra Nigeria en Rusia 2018 (2 a 1). Todos en fase de grupos. Además, el partido contra la selección de Algeria en 2026 se sumará como el octavo enfrentamiento Mundial entre la Albiceleste y África.