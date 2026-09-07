Ruben Darío Insua llegó a Buenos Aires para ser el nuevo técnico de San Lorenzo + Agregar ámbito en









El “Gallego” arribó al país para cerrar los últimos detalles de su regreso al Ciclón, que viene de vencer 1-0 a Talleres por la octava fecha del Torneo Clausura.

Ruben Darío Insua llegó a Buenos Aires para ser el nuevo técnico de San Lorenzo

Ruben Darío Insua llegó este domingo a Buenos Aires y faltan detalles para que se convierta oficialmente en el nuevo entrenador de San Lorenzo.

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El "Gallego" regresará al club luego de la salida de Néstor Gorosito y asumirá con el equipo recientemente recuperado en lo anímico tras el triunfo 1-0 sobre Talleres de Córdoba, por la octava fecha del Torneo Clausura.

La llegada de Insua era una de las prioridades de la dirigencia encabezada por Marcelo Culotta, que ya había avanzado en las conversaciones con el entrenador durante los últimos días. El propio presidente azulgrana había señalado que restaban “pequeños detalles” para cerrar el acuerdo y confirmado que el técnico estaba viajando hacia la Argentina para terminar de definir su regreso.

De esta manera, Insúa tendrá su tercer ciclo como entrenador de San Lorenzo, después de sus anteriores etapas al frente del conjunto de Boedo y de su última salida en 2024. “Fue el primer técnico en el que pensó esta CD y el consejo de fútbol”, había explicado Culotta al referirse a la elección del "Gallego" para ocupar nuevamente el banco del "Ciclón".

El nuevo entrenador tendrá poco tiempo para trabajar antes de su estreno, ya que San Lorenzo visitará a Independiente el domingo 13 de septiembre desde las 19:15, por la novena fecha del Torneo Clausura. Se espera que ese encuentro en Avellaneda sea el primer partido de Insúa en este nuevo ciclo, luego de que Walter Perazzo dirigiera de manera interina al equipo frente a Talleres.