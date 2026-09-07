Bélgica le da la espalda a Gianni Infantino y cuestiona a la FIFA por el caso Balogun

Laa Federación del país europeo anunció que no respladará al dirigente ítalo-suizo para un tercer mandato al frente del máximo ente del fútbol, aduciendo además falta de transparencia sobre el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE).

A Gianni Infantino se le siguen cayendo los apoyos para postularse a su tercer mandato al frente de la FIFA. Ahora se sumó la Federación de Bélgica.

La Federación Belga de Fútbol (RBFA) hizo referencia all caso de Folarin Balogun como una de las razones principales por las que no apoyará la candidatura de Gianni Infantino para ser reelegido presidente de la FIFA.

La RBFA emitió un comunicado explicando que no apoyará la reelección del dirigente ítalo-suizo para un tercer mandato como presidente debido al fracaso del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) y a la suspensión de la sanción por tarjeta roja impuesta al delantero de la selección de Estados Unidos, Balogun, durante la Copa Mundial de 2026.

La RBFA acusó a la FIFA de no haberle proporcionado aún una "respuesta satisfactoria" a las preguntas relativas a la decisión, tomada hace dos meses, de permitir que Balogun jugara contra Bélgica en los octavos de final del Mundial a pesar de su expulsión contra Bosnia y Herzegovina en la ronda anterior.

Los belgas acusaron a la FIFA de falta de transparencia en relación con el caso Balogun y la FFE, haciendo referencia al plan descartado de la FIFA de vender participaciones en sus competiciones, incluida la Copa del Mundo, a inversores privados.

“En el caso en curso relativo a la tarjeta roja de Folarin Balogun en el Mundial, en el que la RBFA está directamente involucrada, en nuestra opinión, quedan importantes interrogantes sin respuesta», reza el comunicado de la RBFA. «A pesar de nuestras solicitudes explícitas de una justificación clara de las decisiones tomadas y detalles sobre cómo se gestionarán estas situaciones en el futuro, aún no hemos recibido ninguna respuesta satisfactoria al respecto”.

La RBFA también solicitó a la FIFA que incluya el caso Balogun en el orden del día de la reunión del Consejo de la FIFA de octubre.

“Mi equipo en la RBFA se comunicó con la FIFA de manera serena y constructiva, tanto durante como después del Mundial, para esclarecer el caso Balogun”, añadió la presidenta de la RBFA, Pascale Van Damme. “Dos meses después de los hechos, constatamos que nuestras preguntas siguen sin respuesta”.

Balogun fue expulsado contra Bosnia y Herzegovina, pero pudo jugar contra Bélgica tras una intervención del presidente estadounidense Donald Trump, funcionarios del gobierno, la Federación de Fútbol de Estados Unidos y un amplio equipo legal.

Bélgica anunció que no acompañará a Gianni Infantino en las elecciones de 2027 y cuestionó la falta de transparencia en el proyecto FIFA Forward Enterprise y en el polémico caso Balogun durante el Mundial. X

Bélgica impugnó formalmente la decisión de la FIFA de suspender la sanción al jugador, pero el comité de apelaciones de la FIFA desestimó la apelación. Bélgica ganó el partido 4-1 y eliminó a los coanfitriones. Los jugadores belgas celebraron la victoria con un baile al estilo Trump en el vestuario, pero tras el triunfo declararon que seguirían planteando sus inquietudes a la FIFA sobre la decisión relativa a Balogun.

La RBFA es la última federación europea en confirmar que no apoyará a Infantino de cara a las elecciones de marzo. La UEFA dejó claro que quiere que el presidente de la FIFA renuncie tras el fracaso del plan de la FFE, y presentó varias demandas en Estados Unidos para intentar forzar su dimisión.

Sin embargo, la FIFA confirmó que Infantino se presentará a un tercer mandato, con las federaciones continentales divididas en cuanto a su apoyo hacia él.

La Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) se han unido a la UEFA para pedir la dimisión de Infantino, pero los respectivos estados miembros, incluidos México y Qatar, prometieron su apoyo al titular del máximo ente del fútbol mundial.

Infantino también cuenta con el apoyo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), mientras que la CONMEBOL, la confederación de América del Sur y Central, criticó los planes de la FFE, pero hizo un llamado a la unidad de cara a las elecciones de marzo.