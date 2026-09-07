Se cumplen 8 años del ciclo Scaloni en la Selección Argentina: ¿cómo fue el primer partido?

El histórico entrenador de la Selección Argentina cumple este lunes ocho años en el cargo. Repasá cómo y contra quién fue el primer partido de su ciclo y todas sus estadísticas.

Hace ocho años, Lionel Scaloni dirigió por primera vez a la Selección Argentina . Fue el 7 de septiembre de 2018, apenas unas semanas después del Mundial de Rusia, en un amistoso ante Guatemala disputado en el Memorial Coliseum de Los Ángeles .

Aquella noche comenzó un ciclo que, con el paso de los años, se convertiría en uno de los más exitosos de la historia del seleccionado.

Argentina se impuso 3-0 ante Guatemala en un partido que sirvió para darle lugar a una nueva camada de futbolistas después de la eliminación en Rusia 2018.

#SelecciónMayor Se cumplen ocho años desde la llegada de Lionel Scaloni a la Selección Argentina. Ocho años de #Scaloneta y de siempre pelear arriba. Cuatro títulos, entre ellos la máxima gesta en Qatar 2022 Ocho años de trabajo, pasión y gloria. pic.twitter.com/8AavEHhPvz

Gonzalo "Pity" Martínez , de penal, abrió el marcador. Luego apareció Giovani Lo Celso con un golazo desde afuera del área y Giovanni Simeone cerró la cuenta con una definición al segundo palo.

El rival no representó una gran exigencia, pero aquella primera presentación dejó una imagen positiva y permitió que varios jugadores comenzaran a familiarizarse con la camiseta de la Selección.

El comienzo de una historia inolvidable

Scaloni aprovechó también el segundo tiempo para probar más futbolistas, entre ellos Matías Vargas, Santiago Ascacibar, Alan Franco, Franco Cervi, Walter Kannemann y Franco Vázquez, jugadores que no pudieron mantenerse en el seleccionado pero que fueron parte de esta inolvidable historia que comenzó un 7 de septiembre de 2018.

Lo que comenzó como un interinato después del Mundial de Rusia terminó transformándose en un ciclo histórico. Ocho años después de aquella noche en Los Ángeles, Scaloni continúa al frente de Argentina y aquella primera victoria ante Guatemala quedó como el punto de partida de una historia que cambiaría para siempre el rumbo de la Selección.

Las estadísticas del ciclo Scaloni en Argentina