¿Habrá feriado en la Provincia de Buenos Aires el 11 de noviembre? A quiénes abarcaría y por qué se daría

La decisión está pensada para ordenar un evento que convocará a miles de fieles y va a requerir un importante operativo de seguridad y tránsito.

El miércoles 11 de noviembre de 2026 va a ser muy especial en el territorio bonaerense. El gobierno de la provincia estaría por aprobar un feriado único para facilitar el movimiento de personas y el operativo previsto alrededor de uno de los eventos religiosos más importantes del año.

Pero eso no es todo, ya que la administración de Axel Kicillof también pidió que alcance a todo el país . A pesar de su solicitud, esa decisión quedó ahora en manos de la definición que anuncie el Gobierno nacional.

El Gobierno bonaerense confirmó podría decretar un feriado provincial para el miércoles 11 de noviembre de 2026 por la misa multitudinaria que encabezará el papa León XIV, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia tendrá lugar en plaza Belgrano , donde se espera la llegada de miles de fieles, por lo que las autoridades consideran que una jornada laboral normal podría complicar tanto el traslado, como el despliegue de seguridad.

El objetivo principal es reducir la circulación habitual y facilitar el ingreso y egreso de quienes se acerquen hasta la ciudad para participar de la celebración. La medida fue impulsada por la administración de Axel Kicillof, que trabaja junto con autoridades nacionales, municipales y representantes de la Iglesia en la organización del evento.

Todavía no está confirmado que el 11 de noviembre sea feriado nacional. El Gobierno provincial elevó formalmente el pedido a Nación para que la medida tenga alcance en todo el país, por lo que falta que Casa Rosada evalúe la solicitud y defina si acepta la propuesta.

También va a tener que establecer bajo qué modalidad se aplicaría en caso de avanzar. Hasta que exista una resolución oficial, el alcance confirmado se mantiene únicamente dentro de la Provincia. La idea es que cualquier persona tenga la posibilidad de acercarse a Luján para participar de la ceremonia.

La organización involucra a distintos niveles del Estado y representantes de la Iglesia. Magnific

Operativo de tránsito y cortes de ruta en la zona de Luján

La concentración prevista va a obligar a desplegar un importante dispositivo alrededor de la ciudad. Las autoridades anticiparon que habrá cortes y restricciones en rutas y autopistas, que van a empezar con anticipación debido al volumen de vehículos y asistentes esperado.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, ya participó de reuniones de coordinación junto con funcionarios provinciales, representantes nacionales y el intendente de Luján, Leonardo Boto. Ambos trabajan para definir cómo se dividirán las tareas entre cada jurisdicción y organizar tanto el despliegue policial como los accesos a la zona.

La Provincia también empezó a preparar la logística general para evitar complicaciones durante la jornada. Los detalles específicos sobre horarios, rutas afectadas y desvíos se van a conocer más cerca de la fecha, cuando quede cerrado el esquema definitivo de circulación.