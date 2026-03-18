Rugby: la UAR avanza con una candidatura conjunta para ser sede del Mundial 2035 + Seguir en









La Unión Argentina de Rugby se reune con el director ejecutivo de la World Rugby para tratar la propuesta de ser sede de la Copa del Mundo.

Rugby: la UAR avanza con una candidatura conjunta para ser sede del Mundial 2035 World Rugby

La Unión Argentina de Rugby (UAR) anunció que avanza con su candidatura para organizar la Copa del Mundo de Rugby 2035. Así, se reunirá con Alan Gilpin, director ejecutivo de World Rugby, quien encabeza en el país una serie de reuniones técnicas orientadas a evaluar la factibilidad de la propuesta.

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El proyecto es impulsado por la UAR junto a Sudamérica Rugby, con la intención de construir una candidatura conjunta que involucre a Brasil, Chile y Uruguay. La iniciativa busca consolidar el crecimiento sostenido de la disciplina en la región para presentar una alternativa sólida dentro del escenario internacional.

En el marco de la agenda oficial se desarrollan jornadas de trabajo con dirigentes y referentes del rugby nacional e internacional, en las que participan Gabriel Travaglini, presidente de la UAR; Félix Páez Molina, vicepresidente; y Agustín Pichot, integrante del Consejo de World Rugby.

image Agustín Pichot, integrante del Consejo de World Rugby "La candidatura de 2035 representa un objetivo federal y un proyecto de legado que trasciende nuestras fronteras. Recibir a Alan Gilpin para avanzar en este análisis técnico es un paso fundamental para demostrar que la región está preparada. Queremos un mundial que refleje la pasión y el desarrollo que el rugby ha logrado en cada rincón de nuestro territorio", destacó Gabriel Travaglini.

Desde la conducción de la UAR remarcaron que la postulación excede el plano deportivo y se proyecta como una política de desarrollo a largo plazo. Travaglini sostuvo que la iniciativa tiene un carácter federal y apunta a dejar un legado en infraestructura, competitividad y expansión territorial del rugby.

La visita de Gilpin forma parte de la etapa de evaluación preliminar que lleva adelante World Rugby antes de definir futuras sedes. En ese contexto, la Argentina intenta posicionarse como eje de una candidatura regional capaz de albergar un torneo de escala global, con estándares organizativos acordes a las exigencias internacionales y con el respaldo institucional de todo el continente sudamericano.