La Iglesia homenajeará al papa Francisco con una misa en la Basílica de Luján

Será este martes a las 17, al cumplirse un año del fallecimiento de Jorge Bergoglio. Participarán obispos de todo el país, el gobernador Axel Kicillof y representantes nacionales.

La Iglesia argentina conmemorará el primer año de la muerte del papa Francisco este martes con una misa en la Basílica de Luján a la que asistirán representantes del Gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires, incluyendo al gobernador Axel Kicillof.

Todo el episcopado local dirá presente en el homenaje a Jorge Bergoglio, quien falleció el 21 de abril del 2025, e ingresará en procesión al Santuario como gesto de memoria y homenaje al Santo Padre.

Además de los líderes religiosos, confirmaron su presencia autoridades, funcionarios de todo el país y diplomáticos.

La Eucaristía será presidida por Marcelo Colombo , presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y concelebrada por los miembros de la Comisión Ejecutiva: el cardenal Ángel Rossi (Vicepresidente I), monseñor César Fernández (Vicepresidente II) y monseñor Raúl Pizarro (Secretario General). En el altar mayor acompañarán monseñor Jorge Eduardo Scheinig y monseñor Mauricio Landra .

"En el marco de la 128ª Asamblea Plenaria, los obispos de la Argentina peregrinarán al Santuario de Nuestra Señora de Luján con la intención especial de celebrar la Santa Misa el martes 21 de abril a las 17.00 hs.; presidida por Mons. Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina", indicó la Conferencia Episcopal Argentina en un comunicado.

El escrito destaca que, a un año de su Pascua, la Iglesia en la Argentina "se reúne para hacer memoria agradecida del Papa Francisco y renovar el compromiso misionero que marcó su pontificado".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EpiscopadoArg/status/2035092366374093108&partner=&hide_thread=false A un año de su Pascua, la Iglesia en la Argentina se reúne para hacer memoria agradecida del #PapaFrancisco y renovar el compromiso misionero que marcó su pontificado. pic.twitter.com/GCfjJ9UPJo — Conferencia Episcopal Argentina (@EpiscopadoArg) March 20, 2026

"Invitamos a todo el Pueblo de Dios a participar de esta celebración, presencialmente o a través de la transmisión en redes sociales y el canal oficial en YouTube de la Basílica de Luján (@santuariodelujan), para vivir juntos este tiempo de fe, gratitud y esperanza", finaliza la convocatoria.

Si bien el presidente Javier Milei no participará del homenaje ya que está de viaje en Israel, el Gobierno nacional será representado por el subsecretario de Culto, Agustín Caulo.

En tanto, la delegación bonaerense será representada por el gobernador Axel Kicillof, quien antes, a la mañana, tendrá una audiencia en la Corte Suprema en el marco de la deuda que ANSES mantiene con la caja jubilatoria provincial. La gestión de Kicillof reclama cerca de $2,2 billones.

Por otra parte, la Iglesia espera que el Papa Leon XIV visite la Argentina este año, como parte de la agenda inconclusa de Francisco.

Entre los homenajes a Jorge Bergoglio, se destacó el show musical que el sacerdote Guilherme Peixoto brindó el sábado pasado en la Plaza de Mayo, donde fusionó discursos del Pontífice fallecido con música electrónica.

Mientras en el escenario se desplegaban bailarines y se escuchaban remixes de canciones católicas emblemáticas, como "Granito de mostaza", en la pantalla se proyectaban mensajes en la que confluían mensajes en donde confluían las identidades de la electrónica y la religión: "Sentí el amor. Sentí el ritmo. Sentirnos a cada uno. Sentí el presente".

Además de escucharse un mensaje en homenaje al Papa argentino ("Gracias papa Francisco, intercede por nosotros"), se proyectaron imágenes de la misa en homenaje a su fallecimiento, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, a metros de donde sucedía la fiesta. Las primeras estimaciones apuntan a 100.000 personas en Plaza de Mayo.

El padre portugués Guilherme se convirtió en tendencia en redes sociales cuando tocó en el 2023 en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, pero ya había iniciado su camino como DJ en el 2006 con el fin de recaudar fondos para su parroquia. Actualmente, con su gira “Hope Tour” llega a distintas países de todo el mundo, integrando en sus canciones voces de los papas Francisco y Juan Pablo II.