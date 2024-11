Scaloni, entre el fastidio por la derrota y el apoyo a los jugadores: "No estoy acá para criticarlos"

El DT de la Selección evitó entrar en polémicas por los rendimientos y ponderó que el equipo "siempre intenta y no da una pelota por perdida". "Hay que felicitar a Paraguay que defendió bien", apuntó.

El director técnico de la Selección argentina , Lionel Scaloni , evitó esta noche referirse a ciertos fallos arbitrales que pudieron incidir en la derrota frente a Paraguay al señalar que puede "decir un montón de cosas" sobre el referí, pero no lo hizo "para evitar excusas".

Asimismo, Scaloni se mostró disconforme con el rendimiento de su equipo, al destacar que "en el segundo tiempo costó mucho generar situaciones". No obstante, el DT aclaró que "no estoy acá para criticar a los jugadores, sino para apoyarlos, para darle para adelante y brindar confianza a muchos chicos que son nuevos", señaló. A pesar del traspié, valoró la actitud de sus jugadores, quienes, según él, "siempre intentan y no dan una pelota por perdida".