El entrenador argentino se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos y pensó a futuro en la conferencia de prensa.

Lionel Scaloni, con la mente en 2026: "El objetivo es llegar al Mundial de la mejor manera"

Luego del triunfo de la Selección argentina por 3-0 ante Venezuela , el entrenador campeón del mundo y bicampeón de América Lionel Scaloni valoró que el equipo “siempre está” y le dio importancia a “mirar para adelante” .

Además, el DT de 47 años aseguró que “los jugadores demostraron crecimiento” , habiendo tomado las riendas del seleccionado en 2018, y siendo el entrenador más exitoso de la historia del combinado nacional.

Con el triunfo, el seleccionado argentino, que ya tenía garantizada la clasificación a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026 , amplió a seis partidos su racha invicta en las Eliminatorias Sudamericanas , las cuales lidera con 38 puntos.

Con su calma habitual, Lionel Scaloni afrontó la conferencia de prensa y llenó de elogios a sus dirigidos.

El DT abrió la comunicación afirmando que “el equipo siempre está y eso es lo positivo que tenemos” , ya que sus dirigidos “dan la cara” en cualquier faceta del juego, “incluso cuando no se da bien”.

Sobre la hinchada, Scaloni aseguró que “la conexión con el público es increíble”, y que piensa “lo mismo que piensa el hincha de los jugadores”.

En cuanto a las convocatorias, el entrenador afirmó que debe ir seleccionando nuevos jugadores para evitar que los mismos se aburguesen, y que no crean “que por lo que se ganó van a estar siempre”, algo que cree que “forma parte del crecimiento” y hace que los convocados “aún ganando quieran seguir y les moleste perder”.

Además, aseguró que ir poniendo jugadores jóvenes en las convocatorias le aporta “frescura y crecimiento” al representativo nacional.

Sobre los juveniles, el más destacado es el mediocampista Franco Mastantuono, quien con 18 años es reciente incorporación del Real Madrid y, ante Venezuela, hizo su debut como titular en la Selección argentina. Acerca del surgido en River, Scaloni afirmó que su labor como cuerpo técnico es ir “llevándolo como estamos haciendo ahora”.

Por último, en cuanto al próximo Mundial, el pujatense dejó claro que “no es fácil ganar el Mundial” y que intenta no pensar en eso, porque “falta mucho y no corresponde”, dejando en claro que su labor es “llegar al Mundial de la mejor manera”, pero que también hay “un montón de cosas para pensar” antes de que llegue la próxima Copa del Mundo.