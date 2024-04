¿Se acerca el retiro? Diego Schwartzman hizo un llamativo posteo tras caer en la qualy de Madrid

Embed - Diego Schwartzman on Instagram: "Cuesta describir el momento deportivo que estoy pasando. Las semanas pasan y las respuestas adentro de la cancha no aparecen… quiero agradecer de corazón a toda la gente, no saben lo lindo y lo que representa sentirme en este momento bancado y alentado como lo hacen adentro y afuera de la cancha. Siempre habrá alguna crítica negativa pero es parte del deporte y también hay que bancarla. Desde chiquito me enseñaron a levantar la cabeza y seguir intentando. Con humildad, laburo, educación y respeto voy a Seguir en esa búsqueda. Y si no sale podré mirar para atrás y estar más que satisfecho por lo logrado y por la gente que tuve al lado siempre que me hicieron un gran deportista y son increíbles personas." View this post on Instagram A post shared by Diego Schwartzman (@dieschwartzman)

Desde entonces, los malos resultados continuaron encadenándose: el "Peque" perdió en sus presentaciones en Los Cabos, Acapulco, Indian Wells y Montecarlo. Apenas pudo superar las clasificaciones del Masters 1000 de Miami y del ATP 500 de Barcelona, aunque luego cayó en la primera ronda del cuadro principal. Esta semana, en Madrid, llegó a realizar un entrenamiento con Rafael Nadal.

El último triunfo de Diego Schwartzman en el cuadro principal de un ATP fue en octubre pasado, en Tokio, frente a Francisco Cerúndolo. En 2023, además, tras despedirse de Roland Garros en la tercera ronda (defendía los 8vos de final de 2022), salió del top 100.

Masters 1000 de Madrid: hubo triunfos argentinos

La derrota de Diego Schwartzman fue la única de los argentinos que debutaron hoy en la qualy del Masters 1000 de Madrid. Federico Coria le ganó al kazajo Mijail Kukushkin por 6-2, 4-6 y 6-2 en 1h 57m, Tiago Tirante al francés Titouan Droguet por 6-3 y 7-5 en 1h 45m, Facundo Bagnis (foto) al belga David Goffin por 6-2, 2-6 y 6-3 en 1h 51m, Camilo Ugo Carabelli al español Bernabé Zapata Miralles por 6-4 y 6-4 en 1h 57m, Francisco Comesaña al italiano Andrea Vavassori por 6-4 y 7-5 en 1h 25m.

Facundo Bagnis @MutuaMadridOpen.jpeg El rosarino Facundo Bagnis, de 34 años y N°136 del mundo, se anotó un importante triunfo en la primera ronda de la qualy frente al belga David Goffin, de 33 años, N°101 y ex N°7 del ranking mundial en 2017. @MutuaMadridOpen

Hoy, por un lugar en el cuadro principal del torneo madrileño, jugarán Federico Coria vs. Pablo Llamas Ruiz (España), Camilo Ugo Carabelli vs. Brandon Nakashima (Estados Unidos), Tiago Tirante vs. Lukas Klein (Eslovaquia), Francisco Comesaña vs. Hamad Medjedovic (Serbia) y Facundo Bagnis vs. Giulio Zeppieri (Italia).