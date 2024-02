Schwartzman: "Veremos hasta cuándo la puedo estirar"

Tras perder ante el cokombiano Daniel Galan y quedar eliminado del Open de Argentina, Peque dijo: “Voy a ver como estoy en los próximos meses, me queda muy poco en el tanque".

Schwartzman, c ampeón del ATP de Buenos Aires en 2022 y ex número 8 del mundo, actualmente ocupa la 116° posición en el ranking y lleva casi cuatro meses sin ganar en el cuadro principal de un torneo.

Tras la derrota, declaró en conferencia de prensa que no sabe cuánto tiempo va a poder estirar la situación sin que lleguen los resultados y confesó: "Es una mezcla de tristeza y bronca. Es una combinación de cosas que me hacen hacerlo mal. Voy a ver como estoy en los próximos meses, me queda muy poco en el tanque".