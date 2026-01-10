¿Se atrasa la primera prueba de Franco Colapinto: el contratiempo que sufrió Alpine a horas de la primera prueba con el A526

El argentino tenía planificado su primer contacto con el monoplaza para el domingo 11 de enero. Sin embargo, el equipo francés reverá el cronograma de ensayos privados antes del inicio oficial de la pretemporada.

Alpine resolvió a último momento postergar el estreno en pista del A526 , el monoplaza con el que competirá en la temporada 2026 de Fórmula 1. El plan original contemplaba un primer rodaje este domingo en el Circuit de Barcelona-Catalunya, pero la escudería modificó el cronograma sin dar explicaciones oficiales, lo que abrió interrogantes sobre la preparación previa al inicio de la pretemporada.

De acuerdo con el sitio especializado Grada 3, el aplazamiento no respondió a una decisión deportiva sino a cuestiones técnicas aún no confirmadas públicamente. Entre las versiones que circulan en el paddock, se menciona un retraso en la entrega de información clave por parte de Mercedes , nuevo proveedor de la unidad de potencia de Alpine.

Por el momento, la escudería de Enstone no informó una fecha definitiva para el debut del auto, que estaba pactada para este domingo. En ese sentido, el equipo de Flavio Briatore mantiene l intención de completar al menos un ensayo privado antes del 26 de enero, cuando comenzarán los test colectivos de la Fórmula 1 en Barcelona . Otra alternativa que se maneja internamente es realizar la prueba entre el 20 y el 22 de enero, siempre en el mismo circuito.

El posible retraso no pasa inadvertido en un contexto clave para Alpine, que encara una transición técnica profunda con el desembarco de la motorización Mercedes. El A526 será puesto en pista por Franco Colapinto y Pierre Gasly, quienes aguardan ese primer rodaje para empezar a evaluar el comportamiento del auto bajo la nueva configuración. S egún detalló el medio español, “el motivo de haber pospuesto el rodaje de mañana (domingo) podría haber sido el retraso del envío de unos datos de Mercedes referentes al motor, pero no es una certeza absoluta”.

Mientras Alpine ajusta su calendario , Audi dio un paso adelante y se convirtió en la primera escudería en probar un monoplaza diseñado bajo la normativa 2026. El equipo alemán estrenó esta semana el R26 en el Circuit de Barcelona-Catalunya , en una jornada de filmación autorizada por la FIA , que permite recorrer hasta 200 kilómetros con un solo auto y con neumáticos específicos de Pirelli, distintos a los de carrera.

En ese shakedown participaron Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, pilotos titulares de Audi para 2026. La escudería explicó en un comunicado que la sesión tuvo como objetivo principal verificar el funcionamiento integral del vehículo, sin buscar tiempos ni evaluar rendimiento puro, sino chequear sistemas y componentes en condiciones reales de pista.

Las primeras imágenes del R26, difundidas por el canal de YouTube “F1 a Todo Gas” y luego por la propia Audi en redes sociales, generaron fuerte expectativa. El auto apareció cubierto por un esquema completamente negro, una práctica habitual para ocultar detalles aerodinámicos. Aun así, el análisis preliminar realizado por Motorsport detectó algunos rasgos distintivos: “se aprecia un morro ligeramente elevado, así como un alerón delantero con efecto de lavado, ya que el reglamento de la FIA busca controlar la estela alrededor del alerón delantero”.

Fórmula 1: cómo serán los autos para la nueva temporada

La nueva generación de autos será 100 milímetros más estrecha y tendrá una distancia entre ejes 200 milímetros menor, lo que dará lugar a monoplazas más compactos y livianos. El peso mínimo quedó fijado en 770 kilogramos, aunque en el paddock persisten dudas sobre la posibilidad real de alcanzar esa cifra en el primer año del reglamento. En el R26 también se observaron una suspensión delantera de varillas de empuje, pontones laterales rediseñados y un alerón trasero con doble soporte inferior, en reemplazo del clásico cuello de cisne. El sonido del motor, si bien similar al actual, mostró un tono apenas más intenso en aceleración.

La normativa técnica 2026 introduce cambios de fondo en las unidades de potencia, que pasarán a combinar en partes iguales el motor de combustión y el sistema eléctrico, además de incorporar modos de adelantamiento específicos y aerodinámica activa. Este último punto permitirá modificar en tiempo real los alerones delantero y trasero para optimizar velocidad en recta o carga aerodinámica en curva, con impacto directo en las estrategias de carrera. El nuevo motor Mercedes, que también utilizarán McLaren y Williams, ya genera debate técnico y motivó la convocatoria a una reunión entre ingenieros de los equipos hacia fines de enero.

El calendario de pretemporada establece los primeros ensayos colectivos entre el 26 y el 30 de enero en Barcelona. Luego, la Fórmula 1 se trasladará a Bahréin para dos nuevas tandas de pruebas, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes, antes del inicio formal del campeonato.