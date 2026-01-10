Único: todos los récords que puede romper Lionel Messi en el Mundial 2026 + Seguir en









Para el astro argentino, la próxima Copa del Mundo podría ser histórica de conseguir romper las marcas que le quedan.

El capitán del combinado nacional y todo lo que podrá lograr en unos meses. Getty

Lionel Messi ya no tiene mucho que demostrarle al mundo del fútbol. Su única deuda pendiente era con la Selección Argentina y en Qatar pudo saldarla al consagrarse campeón, con una actuación decisiva a lo largo de los siete partidos que disputó en el certamen más importante del deporte.

Pero en la próxima edición, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, la Pulga tendrá la chance de agigantar todavía más su legado. Con pocos récords por romper, pero con la posibilidad concreta de adueñarse de varios de ellos, se le presenta una oportunidad única, incluida la de levantar su segundo trofeo mundial.

Argentina Francia Messi Qatar 2022 Julian Finney/Getty Images El astro argentino va por varios logros en la próxima Copa del Mundo. Julian Finney/Getty Images Más razones para quedar en la historia del fútbol: las marcas que podría romper Messi No hay dudas de que Lionel Messi podría no alcanzar estos objetivos personales y aun así ser considerado el mejor futbolista de la historia. Sin embargo, el capitán argentino buscará dejar aún menos margen para el debate, ya que romper estas marcas lo colocaría en una posición prácticamente inalcanzable en las comparaciones históricas.

El que más mundiales jugó Este récord no sería exclusivo de Messi y podría compartirlo si Cristiano Ronaldo o Guillermo Ochoa participan con Portugal y México, respectivamente. Los tres debutaron en Copas del Mundo en Alemania 2006 y dijeron presente en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En caso de sumar minutos en el próximo torneo, se convertirán en los futbolistas con más ediciones disputadas.

Messi Cristiano Laurence Griffiths/Getty Images Messi y Cristiano podrían compartir un récord si disputan el próximo Mundial. Laurence Griffiths/Getty Images Máximo goleador histórico El líder indiscutido de este ranking es el alemán Miroslav Klose, con 16 goles. Messi acumula 13 y necesitaría cuatro tantos para superarlo. El principal competidor en actividad es Kylian Mbappé, que ya suma 12 goles en solo dos Mundiales, Rusia 2018 y Qatar 2022, y también tiene chances concretas de alcanzar la cima.

Embed - MESSI, TODOS SUS GOLES EN LOS MUNDIALES El más veterano en marcar con Argentina Este récord ya le pertenece a Messi por los goles que convirtió en la final ante Francia con 35 años y 162 días. Si logra anotar en la próxima Copa del Mundo, con 39 años que cumplirá durante la competencia, elevará aún más la marca y dejará un registro difícil de igualar. Embed - [RESUMEN COMPLETO] ARGENTINA 3 (4) - 3 (2) FRANCIA | FINAL CATAR 2022 Máximo asistidor Además de su capacidad goleadora, Messi también se destaca por su visión de juego. Pelé es el futbolista con más asistencias en la historia de los Mundiales, con diez pases gol, mientras que el argentino acumula ocho. Con solo tres habilitaciones más, podría convertirse en el máximo asistidor del torneo.