El director de Alpine respaldó a Franco Colapinto de cara a 2026 y habló de su maduración en la Fórmula 1

Steve Nielsen mostró un fuerte apoyo para el piloto argentino y aseguró que lo ayudarán a crecer este año, ya que necesitan conseguir muchos más puntos.

Tras un 2025 frustrante, condicionado por un auto limitado y sin mejoras, la expectativa de Alpine cara a este 2026 es ver la mejor versión de Franco Colapinto y que consiga sus primeros puntos para la escudería francesa en la Fórmula 1.

El nuevo director general de Alpine, Steve Nielsen, habló de Franco Colapinto y su crecimiento dentro del equipo considerando que necesita tiempo para la explosión plena de su talento.

Para él, una de las claves estará en un programa completo de pruebas de pretemporada. “Franco necesita tiempo para que ese talento que tiene madure y rinda para sumar puntos“, dijo Nielsen en una entrevista a Motosport.

Nielsen valoró lo que el argentino demostró durante 2025 al detallar sus expectativas para este año: “Franco es un piloto joven. Hemos visto a otros pilotos jóvenes pasar por momentos buenos y difíciles; él está en esa trayectoria”.

colapinto qatar @AlpineF1Team En esa línea, Nielsen recordó que Colapinto fue hasta mejor que su compañero Pierre Gasly por momentos: "En un par de ocasiones quizá incluso fue más rápido que Pierre en carrera. Está en ese camino, y le daremos todo el apoyo que necesite para ser lo más rápido posible, ya sea más rápido que Pierre o cerca de Pierre".

De cara a un 2026 donde cambian las reglas en el desarrollo de los monoplazas, el directivo apuntó “Lo importante para nosotros es tener dos pilotos sumando puntos en el campeonato". Y volvió a indicar que apoyarán a Colapinto durante la temporada para conseguir mejores resultados: "Necesitamos estabilidad en el segundo auto y necesitamos dar tiempo para que ese talento madure y nos entregue puntos. Se necesitan dos pilotos". La entrevista del medio especializado en el deporte motor también incluyó una autocrítica sobre las limitaciones técnicas de la unidad que ya quedó en el pasado. “Necesitamos hacer un auto mucho mejor, mucho mejor, y entonces veremos si los pilotos son capaces de acompañarlo”, concluyó.