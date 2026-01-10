Luis Zubeldía fue operado exitosamente del corazón: el comunicado del Fluminense + Seguir en









El técnico argentino tuvo que someterse a una intervención cardiovascular programada en Brasil y que lo apartará de los primeros trabajos del equipo en la antesala del inicio del Campeonato Carioca.

Zubeldía fue operado de manera exitosa este sábado.

El entrenador argentino Luis Zubeldía fue sometido de manera exitosa a una cirugía cardiovascular en Brasil este sábado, según informó oficialmente Fluminense. La intervención, que estaba prevista con anterioridad y no revistió carácter de urgencia, lo marginará de parte de la pretemporada del conjunto carioca.

Zubeldía asumió la conducción del Tricolor a fines de septiembre, tras su salida de São Paulo FC, y desde entonces dirigió 18 partidos, con un balance de 11 triunfos, 3 empates y 4 derrotas. Bajo su gestión, el equipo logró la clasificación directa a la Copa Libertadores y alcanzó las semifinales de la Copa de Brasil, donde fue eliminado por Vasco da Gama.

Nacido en La Pampa, el técnico cuenta con una extensa trayectoria. Debutó como entrenador en Lanús y luego desarrolló su carrera en distintos países. En Argentina también dirigió a Racing Club, mientras que en el exterior pasó por Barcelona SC, Santos Laguna, Liga de Quito, Deportivo Alavés, Cerro Porteño e Independiente Medellín.

Cómo será la recuperación de Luis Zubeldía A través de un comunicado, el club detalló que, tras la operación, el técnico argentino tendrá 15 días de recuperación hasta poder retomar sus funciones al frente del club brasilero.

La noticia generó preocupación en el ambiente del fútbol sudamericano, ya que el entrenador argentino se encontraba trabajando con el plantel desde el 2 de enero, en la preparación para el inicio del Campeonato Carioca, cuyo debut está previsto para el miércoles 14 de enero frente a Madureira. De esta manera, no estará presente en ese primer compromiso oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FluminenseFC/status/2010148357717835845&partner=&hide_thread=false INFORMAÇÃO: O técnico Luis Zubeldía passou, na tarde deste sábado (10), por uma angioplastia com stent. O procedimento foi bem sucedido, mas a previsão de retorno às suas funções foi estendida para até 15 dias. Que seja uma grande recuperação, Profe! pic.twitter.com/FHJf8Cwgl0 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 11, 2026

