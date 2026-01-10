Boca cierra su primer refuerzo: Marino Hinestroza llega desde Atlético Nacional de Colombia + Seguir en









Finalmente se destrabaron las negociaciones y el xeneize suma a un jugador rápido para encarar un año con muchos desafíos. El más importante: la Copa Libertadores.

El delantero colombiano Marino Hinestroza tiene 23 años y es una de las grandes apuestas de Juan Román Riquelme.

Boca logró un acuerdo con Atlético Nacional para la incorporación del delantero colombiano Marino Hinestroza, de 23 años, quien se convertirá en el primer refuerzo del club en 2026. Tras días de negociaciones complejas y tensiones públicas —que incluyeron publicaciones cruzadas entre el jugador y la dirigencia del Verdolaga— el club colombiano aceptó la oferta final de Boca, cercana a los u$s5 millones por el 100% del pase.

De monto total, u$s2,5 millones corresponden al Columbus Crew (de la MLS), dueño de la mitad de la ficha, mientras que Atlético Nacional recibirá un 20% de plusvalía en una eventual venta futura. Una vez firmados los documentos, Hinestroza viajará a Buenos Aires para rubricar un contrato por cuatro temporadas y sumarse al equipo dirigido por Claudio Úbeda.

El acuerdo representa una apuesta fuerte del club de La Ribera. A mediados de 2025, Atlético Nacional había tasado a Hinestroza en más de u$s10 millones, pero su baja de rendimiento en el segundo semestre y el cambio de postura del club colombiano facilitaron la operación. La negociación incluyó marchas y contramarchas, como un posteo de despedida del jugador tras ganar la Copa Colombia y tensiones con la dirigencia, que finalmente se resolvieron con un "acuerdo de paz" para acelerar su salida.

" Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título. Te llevaré siempre en el corazón, Verde querido", escribió el futbolista que este año se ganó la convocatoria de Néstor Lorenzo a la selección de su país.

"Soy muy ambicioso. Siempre he sido un chico 'deshumilde', arrogante... Tienen que darse cuenta que para ganar hay que ser así”, se definió el picante Hinestroza, luego de ganar un título en Colombia. El joven de 23 años juega de extremo por ambas bandas, pero predilectamente se le da mejor la derecha. Hinestroza es flaco y rápido y suele encarar hacía la medialuna del área para colocar la pelota contra el palo. Tiene gol, tiene velocidad y es arrogante.