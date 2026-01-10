Susto en la NBA: un juez sufrió una grave lesión y abandonó el juego en silla de ruedas

Ocurrió en el encuentro entre Orlando Magic y Philadelphia. El hecho alteró el juego momentáneamente, pero igualmente pudo terminarse.

El partido entre Orlando Magic y Philadelphia 76ers , disputado en el Kia Center de Orlando , quedó marcado por un episodio poco habitual. Bill Kennedy , uno de los árbitros con mayor experiencia en la NBA , debió retirarse del encuentro en silla de ruedas tras sufrir una lesión en la pierna derecha durante el primer cuarto , lo que alteró momentáneamente el desarrollo del juego, que finalizó con triunfo visitante.

La situación se produjo cuando restaban 2 minutos y 38 segundos para el cierre del primer período. Kennedy, de 59 años , corría siguiendo un contraataque de los Sixers cuando comenzó a renguear sin contacto previo. Luego de solicitar tiempo muerto , cayó de rodillas y recibió asistencia inmediata del cuerpo médico, de entrenadores y de su colega James Williams .

El árbitro salió del campo en silla de ruedas, con una toalla cubriéndole la cabeza, evidenciando un dolor considerable , y fue descartado para el resto del partido debido a la gravedad de la dolencia .

Tras la salida de Kennedy, el encuentro continuó bajo la supervisión de James Williams y Michael Smith , quienes se hicieron cargo de todas las decisiones arbitrales hasta el final. La lesión generó preocupación entre jugadores y entrenadores, dado el prestigio y la trayectoria del juez afectado.

Kennedy acumuló 26 temporadas en la liga y dirigió 139 partidos de playoffs , incluidas seis series de Finales de la NBA . Su figura se destacó por la claridad en la comunicación con los protagonistas y por su estilo particular al anunciar fallos, especialmente al resolver impugnaciones, donde introdujo pausas para reforzar el dramatismo.

A comienzos de este mes, Joe Mazzulla, entrenador de los Boston Celtics, comentó que impugnó una jugada únicamente para escuchar la forma en que Kennedy comunicaría la resolución.

Victoria clave de Philadelphia

En lo estrictamente deportivo, los Philadelphia 76ers se impusieron por 103-91 y consolidaron su quinto puesto en la Conferencia Este, además de sumar su segunda victoria consecutiva.

Tyrese Maxey lideró la ofensiva con 29 puntos y seis tiros libres convertidos, mientras que Joel Embiid aportó 22 puntos y nueve rebotes. También se destacó Paul George con 18 puntos y nueve rebotes.

Pese a un bajo porcentaje de efectividad —los Sixers encestaron el 41 % de sus tiros de campo y anotaron solo cuatro triples en 28 intentos— la defensa resultó determinante. En el último cuarto, limitaron a Orlando a 12 puntos, un factor clave para asegurar la victoria. Dominick Barlow sumó 11 puntos y nueve rebotes, aportando intensidad cerca del aro.

En el conjunto local, Desmond Bane anotó 23 puntos y Anthony Black agregó 21. Paolo Banchero registró 14 puntos y 11 rebotes, mientras que Wendell Carter Jr. cerró con 13 puntos y ocho rebotes.

Los Magic alternaron victorias y derrotas en sus últimos trece partidos y mostraron dificultades desde la línea de tres, con cuatro aciertos en 29 lanzamientos.

El desarrollo del juego

El partido ofreció paridad en la primera mitad, que terminó con ventaja mínima para Orlando por 54-53, tras un tiro de Anthony Black con menos de un segundo en el reloj. En el tercer cuarto, Maxey tomó el control y anotó 14 puntos, impulsando una racha decisiva para Philadelphia. En el último período, Paul George convirtió ocho de los primeros once puntos de su equipo y afianzó la diferencia hasta el cierre.

Hasta el momento, la NBA no informó detalles adicionales sobre el estado de salud de Bill Kennedy ni precisó plazos estimados para su recuperación.