Uno por uno: todo lo que tenés que saber sobre los 4 debutantes del Mundial 2026

Las cuatro naciones que dirán presentes en una Copa del Mundo por primera vez tienen con qué dar el batacazo.

Varios equipos buscarán dar la sorpresa en su estreno en esta competencia.

Cada vez falta menos y el mundo del fútbol lo sabe. El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y Estados Unidos, México y Canadá se preparan para albergar la edición más ambiciosa en toda la historia de la competencia.

Con 48 selecciones que buscarán quedarse con el trofeo, hay equipos que saben que parten desde atrás frente a los principales candidatos, pero que igualmente sueñan con dar la sorpresa. Entre ellos aparecen los debutantes , que intentarán ser protagonistas de algunas de las historias más atractivas del torneo.

Beneficiados principalmente por la ampliación del número de participantes, estos combinados nacionales lograron clasificarse para una Copa del Mundo por primera vez en su historia. Así, tendrán la oportunidad de representar a sus países en el escenario más importante del fútbol internacional.

La elección de Infantino de sumar más selecciones le brindó muchas oportunidades a varias naciones.

El seleccionado africano fue líder del Grupo D en la fase de clasificación de la CAF y consiguió su primera participación mundialista tras una eliminatoria sólida. Los Tiburones Azules ganaron siete partidos, empataron dos y solo cayeron en una ocasión.

Con Dailon Livramento como principal referencia ofensiva, autor de cuatro goles en ocho encuentros, el equipo dirigido por Bubista selló su clasificación al vencer por 3 a 0 a Esuatini como local. Justamente, la fortaleza en casa fue clave, con cuatro triunfos y un empate sin recibir goles.

Curazao

Curazao

Curazao aprovechó una oportunidad histórica en las eliminatorias de la Concacaf. Sin los países organizadores participando del proceso clasificatorio, el equipo mantuvo el liderazgo del Grupo B en la tercera ronda y logró un pasaje inédito al Mundial.

El conjunto mostró regularidad a lo largo del torneo y aseguró su clasificación tras empatar sin goles frente a Jamaica. Durante la competencia, una de las principales cartas ofensivas será Gervane Kastaneer, goleador de las eliminatorias con cinco tantos en seis partidos.

Jordania

Jordania

El seleccionado jordano finalizó segundo en su grupo durante la tercera ronda de la fase de clasificación asiática y se convirtió en una de las grandes sorpresas del continente. En su primera experiencia mundialista, buscará competir y aprovechar cada oportunidad frente a rivales de mayor trayectoria.

El eje del equipo pasa por Mousa Al Tamari, quien aportó siete goles y una asistencia en el camino clasificatorio. A su vez, Ali Olwan y Yazan Al Naimat fueron piezas determinantes en ataque, con una producción goleadora constante a lo largo de las eliminatorias.

Uzbekistán

Uzbekistán

Uzbekistán logró una clasificación histórica tras finalizar en el segundo puesto de su grupo en la tercera ronda de las eliminatorias de la AFC. El equipo asiático mostró equilibrio y regularidad, lo que le permitió asegurar su primera presencia en una Copa del Mundo.

Eldor Shomurodov fue el máximo anotador del seleccionado durante el proceso clasificatorio, aunque una de las figuras más destacadas es Abdukodir Khusanov. El defensor se consolidó como una pieza clave del equipo y llega al Mundial con experiencia en la Premier League, donde es parte del Manchester City.