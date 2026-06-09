Se cumplen 20 años del Mundial 2006: los cuatro futbolistas que debutaron allí y disputarán la competición en 2026

Dos décadas después de Alemania 2006, un grupo muy reducido de futbolistas que dio sus primeros pasos mundialistas allí continúa vigente en la Copa del Mundo 2026.

Alemania 2006 marcó el inicio mundialista de una generación que luego dominaría el fútbol internacional durante dos décadas.

El Mundial de Alemania 2006 marcó el estreno mundialista de varios jóvenes que recién comenzaban a construir sus carreras internacionales. Dos décadas más tarde, apenas cuatro de ellos continúan compitiendo en la máxima cita del fútbol y forman parte de la edición 2026, un logro que refleja una vigencia pocas veces vista en la historia de este deporte.

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Aquel torneo quedó en la memoria por haber reunido a algunas de las mayores estrellas de todos los tiempos. Mientras figuras consagradas como Zinedine Zidane, Ronaldinho, Ronaldo Nazário, Andrea Pirlo y Thierry Henry transitaban algunos de los mejores años de sus carreras, una nueva generación daba sus primeros pasos en el escenario más importante del planeta.

La edición 2006 de la Copa del Mundo es considerada una de las más ricas en talento de varias generaciones simultáneas.

Entre esos casos aparece Lionel Messi , quien tenía apenas 18 años cuando disputó su primer Mundial con la Selección argentina bajo la conducción de José Pékerman. Dos décadas después, continúa siendo una de las figuras centrales del seleccionado nacional.

También integra este grupo Cristiano Ronaldo , que debutó mundialistamente con Portugal en Alemania y que sigue compitiendo al máximo nivel en la edición 2026. Junto a ellos se encuentra Luka Modric , que comenzó su recorrido en los Mundiales con Croacia en aquella Copa, y Guillermo Ochoa , convocado por México por primera vez en el certamen disputado en suelo alemán.

Los cuatro atravesaron distintas generaciones de futbolistas, participaron de cambios profundos en el juego y continuaron siendo piezas importantes para sus selecciones nacionales veinte años después de su estreno.

mundial 2026 (2) Messi, Cristiano Ronaldo, Modri y Ochoa representan un caso excepcional de vigencia en la historia de los Mundiales.

Un récord reservado para muy pocos

La edición 2026 también les permite alcanzar una marca histórica. Messi, Cristiano Ronaldo y Ochoa llegan a su sexto Mundial, algo nunca antes conseguido por otro futbolista. Modric, en tanto, disputa su quinta Copa del Mundo, ya que Croacia no logró clasificarse para Sudáfrica 2010.

A veinte años de Alemania 2006, los cuatro representan un caso excepcional de longevidad deportiva. Lo que comenzó como un debut en una Copa del Mundo terminó convirtiéndose en una trayectoria capaz de atravesar dos décadas completas de la historia del fútbol.

Además de Messi, Cristiano Ronaldo, Modric y Ochoa: otras figuras que debutaron en Alemania 2006

El Mundial de Alemania 2006 también marcó el estreno en una Copa del Mundo de varios futbolistas que más tarde se convertirían en referentes de sus selecciones y protagonistas de algunos de los capítulos más importantes del fútbol moderno. Aunque ya no forman parte de los Mundiales, sus carreras quedaron ligadas para siempre a aquel torneo que funcionó como punto de partida para una generación histórica.

Entre los nombres más destacados aparecen:

Andrés Iniesta (España): debutó con 22 años y cuatro años más tarde anotó el gol que le dio a España su primer título mundial en Sudáfrica 2010.

debutó con 22 años y cuatro años más tarde anotó el gol que le dio a España su primer título mundial en Sudáfrica 2010. Philipp Lahm (Alemania): tuvo su estreno mundialista en el torneo disputado en su país y marcó el primer gol de la Copa ante Costa Rica. Luego sería capitán del equipo campeón del mundo en 2014.

tuvo su estreno mundialista en el torneo disputado en su país y marcó el primer gol de la Copa ante Costa Rica. Luego sería capitán del equipo campeón del mundo en 2014. Bastian Schweinsteiger (Alemania): fue una de las revelaciones de aquella selección alemana y terminó convirtiéndose en uno de los grandes símbolos del fútbol germano.

fue una de las revelaciones de aquella selección alemana y terminó convirtiéndose en uno de los grandes símbolos del fútbol germano. Franck Ribéry (Francia): Alemania 2006 representó su primera experiencia mundialista antes de consolidarse como una de las máximas figuras francesas de su generación.

Alemania 2006 representó su primera experiencia mundialista antes de consolidarse como una de las máximas figuras francesas de su generación. Lukas Podolski (Alemania): tuvo una destacada actuación en su debut mundialista y fue elegido como el Mejor Jugador Joven del torneo.

tuvo una destacada actuación en su debut mundialista y fue elegido como el Mejor Jugador Joven del torneo. Cesc Fàbregas (España): con apenas 19 años comenzó su recorrido en los Mundiales y posteriormente se transformó en una pieza fundamental de la generación más exitosa del fútbol español.

con apenas 19 años comenzó su recorrido en los Mundiales y posteriormente se transformó en una pieza fundamental de la generación más exitosa del fútbol español. Arjen Robben (Países Bajos): disputó su primera Copa del Mundo y luego se consolidó como una de las grandes figuras del fútbol europeo durante más de una década.

Veinte años después, Alemania 2006 sigue siendo recordado como el escenario donde comenzaron muchas de las trayectorias más exitosas del siglo XXI. Mientras la mayoría de aquellos protagonistas ya se retiró o dejó las selecciones, Messi, Cristiano Ronaldo, Modric y Ochoa continúan ampliando una historia que empezó precisamente en aquel Mundial.