La FIFA homenajeó a Lionel Messi por un récord que nadie logró igualar en la historia de los Mundiales

El organismo recordó un récord exclusivo del capitán argentino y lo destacó como el único futbolista en alcanzar una distinción inédita en los Mundiales.

La FIFA destacó a Lionel Messi con un reconocimiento especial a solo dos días del inicio del Mundial 2026. A través de una publicación en sus redes sociales, el máximo organismo del fútbol recordó un récord que ningún otro jugador pudo alcanzar y volvió a poner al capitán de la Selección argentina en el centro de la escena antes del comienzo del torneo.

El mensaje rápidamente se viralizó entre los aficionados de distintas partes del mundo y generó miles de reacciones. La publicación rescató una estadística que resume la magnitud de la trayectoria del rosarino en la Copa del Mundo y que lo distingue incluso entre las máximas leyendas del deporte.

La FIFA recordó que Lionel Messi es el único futbolista de la historia en haber ganado dos Balones de Oro en Mundiales diferentes , una marca que permanece intacta desde que comenzó a entregarse este reconocimiento.

La primera vez que recibió la distinción fue en Brasil 2014 , cuando Argentina alcanzó la final frente a Alemania. Ocho años más tarde volvió a quedarse con el premio en Qatar 2022 , torneo en el que además logró cumplir el gran sueño de conquistar la Copa del Mundo con la camiseta albiceleste.

Desde la creación del galardón en el Mundial de España 1982, ningún otro jugador consiguió repetir el logro. Por eso, el organismo eligió destacar nuevamente una estadística que refleja la vigencia y la influencia que Messi tuvo en diferentes generaciones mundialistas.

Un tributo que recorrió el mundo

La publicación difundida por la FIFA tuvo una enorme repercusión en redes sociales y rápidamente fue compartida por miles de usuarios. El homenaje llegó en un momento especial, cuando la cuenta regresiva para el inicio del Mundial ya entra en su tramo final y las selecciones ultiman detalles para el debut.

El reconocimiento también funciona como una especie de antesala para una nueva participación mundialista del capitán argentino, quien volverá a ser una de las grandes atracciones del certamen. Cada aparición de Messi genera expectativa y la FIFA aprovechó la cercanía del torneo para recordar uno de los hitos más importantes de su carrera.

Messi 2006 Desde Alemania 2006 hasta la actualidad, el rosarino construyó una de las trayectorias más destacadas en la historia de los Mundiales. Imagen: FIFA

La sexta Copa del Mundo de una leyenda

A las puertas de disputar su sexto Mundial, Messi afronta un nuevo desafío con el respaldo de una trayectoria que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol. Además del cariño de los hinchas argentinos y del respeto de los aficionados de todo el planeta, el delantero llega con el reconocimiento permanente de los principales organismos del deporte.

La publicación de la FIFA refuerza esa consideración y vuelve a ubicar al capitán argentino en una categoría exclusiva. Con dos Balones de Oro mundialistas, un título del mundo y una carrera repleta de logros, Messi sigue acumulando marcas que nadie pudo igualar y que continúan alimentando su legado a nivel internacional.