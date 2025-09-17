La ciencia llegó a un acuerdo y aseguran que este es el mejor alimento del mundo

Esta verdura supera a varios considerados "superalimentos" en su valor nutricional y es muy versátil para incorporar a la dieta diaria.

Un estudio internacional respaldado por universidades y expertos en nutrición identificó a la espinaca como el alimento más beneficioso para la salud . La investigación analizó miles de alimentos según su contenido de vitaminas, minerales, antioxidantes y propiedades antiinflamatorias. Los resultados destacaron a esta verdura por su perfil nutricional excepcional y su capacidad para contribuir al bienestar general.

El Dr. Ramón Estrada, nutricionista del Centro Global para la Investigación Alimentaria, señaló que encontrar un alimento con tales características es poco común. La espinaca superó a otros considerados "superalimentos" por su combinación única de nutrientes esenciales y su adaptabilidad en diferentes preparaciones culinarias.

La espinaca contiene a ltas cantidades de vitamina K, ácido fólico, hierro, calcio y antioxidantes . Estos componentes favorecen la salud visual, fortalecen el sistema inmunológico y combaten la inflamación crónica , un factor asociado a diversas enfermedades modernas.

Un informe del Instituto de Salud Pública indicó que una taza diaria de espinaca cubre la mitad de las necesidades diarias de vitamina A y K . Esto tiene un impacto significativo en la prevención de enfermedades y en el mantenimiento de una dieta equilibrada.

Comparada con otros alimentos saludables, la espinaca destaca por su densidad nutricional. Mientras que el salmón aporta ácidos grasos omega-3 y las nueces son ricas en grasas saludables, la espinaca ofrece una variedad más amplia de vitaminas y minerales en una sola porción. Su bajo contenido calórico la convierte en una opción ideal para dietas de control de peso.

Cómo incluir la espinaca a tu dieta

La versatilidad de la espinaca permite incorporarla en múltiples preparaciones. Puede consumirse cruda en ensaladas, cocida al vapor en sopas o como ingrediente en tortillas, empanadas y lasañas. Los expertos recomiendan combinarla con fuentes de vitamina C, como limón o naranja, para mejorar la absorción de su hierro vegetal.

La chef Lucía Torres destacó que la espinaca es un ingrediente práctico y nutritivo que combina con casi cualquier plato. Su facilidad de uso y sus propiedades la convierten en un elemento esencial para una alimentación saludable.

Para quienes buscan opciones rápidas, los batidos verdes con espinaca y frutas son una alternativa sencilla y nutritiva. También puede agregarse a sándwiches, wraps o como acompañamiento en platos principales. Su sabor suave permite integrarla sin alterar el gusto de las comidas.