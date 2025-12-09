La histórica victoria de River ante Boca en la final de la Copa Libertadores 2018 cumple este martes su séptimo aniversario. El "Millonario" ganó por 3-1 en el partido de vuelta y 5-3 en el resultado global.
Se cumplen siete años del 9/12, la inolvidable final que River le ganó a Boca en Madrid por Copa Libertadores: la reacción en redes
La final eterna, disputada en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, alcanza un nuevo aniversario este martes y River lo recordó con un video especial. Además, los hinchas reaccionaron en las redes sociales.
El 9 de diciembre se festeja en todo el mundo y en especial en las redes sociales. Fue una final sin precedentes: la Copa Libertadores fue alzada en Madrid, España, una contradicción histórica por parte de la Conmebol.
En lo deportivo, fueron encuentros vibrantes, cargados de idas y vueltas y sin un vencedor claro hasta los últimos instantes del partido, mientras que el contexto externo a lo futbolístico estuvo cargado de polémicas e, incluso, con la lluvia como parte de la historia.
River derrotaría a Racing e Independiente en las dos primeras instancias eliminatorias, además de un agónico triunfo por 2-2 en el global, favorecido por la extinta regla del gol de visitante, ante el vigente campeón Gremio de Porto Alegre, en Brasil.
Por su parte, Boca no tuvo inconvenientes para superar las instancias de “mata-mata”, con cuatro triunfos y apenas dos empates. Venciendo a Libertad de Paraguay por un global de 6-2, el “Xeneize” se impuso a dos brasileños de manera consecutiva, Cruzeiro y Palmeiras, para clasificar a la esperada final.
El mundo del fútbol argentino se encontraba totalmente alborotado. Además de la importancia que se le da al Superclásico, este enfrentamiento entre los de "banda roja" y los de "azul y oro" no era uno más: definiría al mejor equipo de América. El nerviosismo y la ansiedad se apoderaba de los hinchas, mientras que los neutrales se preparaban para disfrutar de una final histórica.
La serie entre River y Boca, por la final de la Libertadores 2018, estaba programada para disputarse el 10 de noviembre, en la Bombonera, y el 24 del mismo mes, en el Monumental, aunque ninguna de estas fechas pudo cumplirse. La primera se postergó por fuertes lluvias y la segunda por unos piedrazos al micro de Boca.
La fecha del partido definitorio fue fijada para el 9 de diciembre de 2018, a jugarse en Madrid, España, una fecha que los hinchas “Millonarios” nunca olvidarán: River ganó la Copa Libertadores más difícil e importante de todos los tiempos.
Así recuerdan el 9/12 en las redes sociales:
