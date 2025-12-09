Se cumplen siete años del 9/12, la inolvidable final que River le ganó a Boca en Madrid por Copa Libertadores: la reacción en redes

La final eterna, disputada en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, alcanza un nuevo aniversario este martes y River lo recordó con un video especial. Además, los hinchas reaccionaron en las redes sociales.

Se cumplen 7 años de la inolvidable final de Copa Libertadores que River le ganó a Boca: las reacciones en las redes

La histórica victoria de River ante Boca en la final de la Copa Libertadores 2018 cumple este martes su séptimo aniversario. El "Millonario" ganó por 3-1 en el partido de vuelta y 5-3 en el resultado global.

El 9 de diciembre se festeja en todo el mundo y en especial en las redes sociales . Fue una final sin precedentes: la Copa Libertadores fue alzada en Madrid, España , una contradicción histórica por parte de la Conmebol.

En lo deportivo, fueron encuentros vibrantes, cargados de idas y vueltas y sin un vencedor claro hasta los últimos instantes del partido, mientras que el contexto externo a lo futbolístico estuvo cargado de polémicas e, incluso, con la lluvia como parte de la historia.

River derrotaría a Racing e Independiente en las dos primeras instancias eliminatorias, además de un agónico triunfo por 2-2 en el global, favorecido por la extinta regla del gol de visitante, ante el vigente campeón Gremio de Porto Alegre , en Brasil.

Por su parte, Boca no tuvo inconvenientes para superar las instancias de “mata-mata”, con cuatro triunfos y apenas dos empates. Venciendo a Libertad de Paraguay por un global de 6-2, el “Xeneize” se impuso a dos brasileños de manera consecutiva, Cruzeiro y Palmeiras, para clasificar a la esperada final.

El mundo del fútbol argentino se encontraba totalmente alborotado. Además de la importancia que se le da al Superclásico, este enfrentamiento entre los de "banda roja" y los de "azul y oro" no era uno más: definiría al mejor equipo de América. El nerviosismo y la ansiedad se apoderaba de los hinchas, mientras que los neutrales se preparaban para disfrutar de una final histórica.

image

La serie entre River y Boca, por la final de la Libertadores 2018, estaba programada para disputarse el 10 de noviembre, en la Bombonera, y el 24 del mismo mes, en el Monumental, aunque ninguna de estas fechas pudo cumplirse. La primera se postergó por fuertes lluvias y la segunda por unos piedrazos al micro de Boca.

La fecha del partido definitorio fue fijada para el 9 de diciembre de 2018, a jugarse en Madrid, España, una fecha que los hinchas “Millonarios” nunca olvidarán: River ganó la Copa Libertadores más difícil e importante de todos los tiempos.

Así recuerdan el 9/12 en las redes sociales:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1998365007663517731&partner=&hide_thread=false Desde el 9/12/18 y para toda la vida pic.twitter.com/a1aOkxbESs — River Plate (@RiverPlate) December 9, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/iannncitoRP/status/1998227766626357527&partner=&hide_thread=false feliz 9/12 para todos los bosteros, en paz descansen pic.twitter.com/ay81CCPWu2 — iannn (@iannncitoRP) December 9, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FerRomeroCarp/status/1998238861840052430&partner=&hide_thread=false Te imaginás hacer el último gol del partido con el arco vacío, en el minuto 120, a tu clásico rival, con la hinchada rival de frente, en una FINAL DE LIBERTADORES, en el estadio del Real Madrid, que esté Leo Messi mirando desde el palco. Bueno, el 9/12/18 pasó. pic.twitter.com/BeGHd82QFe — RF (@FerRomeroCarp) December 9, 2025