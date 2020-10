Caso Villa: fiscal descartó de plano un "acuerdo extrajudicial" y aclaró la situación laboral del futbolista

"Se hizo una y habrá otra el 13 de noviembre. Y resta otra medida de prueba, un ADN que se tomó de una puerta rota, que fue solicitada por la fiscalía. No vamos a pedir más pruebas", explicó en declaraciones televisivas.

Verónica Pérez señaló que en Lomas de Zamora hay "una resolución del fiscal general" que obliga a los fiscales "a investigar las causas por violencia de género: o se llevan a juicio o hay sobreseimiento".

El Consejo de fútbol de Boca, que conduce Juan Román Riquelme, decidió que Villa no vuelva a jugar en el equipo de Miguel Angel Russo hasta que la causa judicial determine la culpabilidad o no del futbolista, pero tampoco lo transifirió a otro club. Al respecto, la fiscal aclaró que desde lo judicial no existe ningún "impedimento" para que el jugador pueda desempeñar su actividad profesional.

"Al juez no se le solicitó que se le permita jugar al fútbol, se le solicitó autorización para salir del país. Eso estuvo concedido para determinados días", manifestó Pérez.

Sobre la causa en la que fue denunciado Villa, la funcionaria indicó que "se constataron las lesiones leves" en el cuerpo de Cortés y agregó que "en general no es factible que una persona se autolesione, tendría que engañar al médico legista y a la gente del victimológico".