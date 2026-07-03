Lionel Scaloni habló después del sufrido triunfo de la Selección argentina por 3 a 2 ante Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026, y valoró el carácter de sus jugadores en una noche mucho más exigente de lo esperado. “Partido durísimo. Siempre hay que sacar lo positivo, este equipo nunca se rinde”, expresó el entrenador, visiblemente conmovido tras la clasificación a octavos.
Lionel Scaloni valoró el carácter de Argentina tras el susto ante Cabo Verde: "No hay nada fácil"
El DT destacó la entrega de sus jugadores después del 3-2 en el suplementario, felicitó al rival y cumplió 100 partidos al frente de la Albiceleste.
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Argentina sufrió ante Cabo Verde, ganó con lo justo y se enfrentará a Egipto en octavos
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El DT también felicitó al rival y remarcó que el desarrollo del encuentro confirmó la dificultad de cada cruce mundialista. “Cuando uno dice que no hay rival fácil, hoy han demostrado que son un gran equipo”, sostuvo Scaloni, luego de un partido en el que Argentina estuvo dos veces en ventaja, sufrió el empate en el alargue y recién pudo sellar el pase con un gol de Cristian “Cuti” Romero.
El entrenador remarcó el esfuerzo físico de sus futbolistas, que terminaron exigidos por el calor, el desgaste y los 120 minutos de juego. “Me quedo con el aporte de todos. Han terminado muy cansados, lo han dado todo”, señaló.
“No hay nada fácil”: la frase de Scaloni tras la clasificación
El entrenador dejó una reflexión sobre lo que implica competir en una instancia eliminatoria con la camiseta argentina. “Esto es Argentina, que no lo entienden, es difícil. Nosotros y los argentinos lo vamos a entender: no hay nada fácil”, afirmó.
La noche también tuvo un condimento especial para el DT, que cumplió 100 partidos al frente de la Selección argentina. Consultado por esa marca, Scaloni respondió con alivio tras una clasificación que estuvo en riesgo hasta el final: “Hubiera sido una locura perder, pero esto es el fútbol”.
Argentina derrotó a Cabo Verde y avanzó a octavos
Argentina comenzó mejor en el Hard Rock Stadium y logró abrir el marcador a los 28 minutos del primer tiempo, cuando Lionel Messi recibió un pase largo de Lisandro Martínez, controló con la zurda y definió de puntín ante la salida de Vozinha. El equipo de Scaloni dominó durante buena parte de esa etapa, pero no pudo estirar la ventaja y dejó con vida a un rival que fue creciendo con el correr del partido.
En el complemento, Cabo Verde encontró el empate por medio de Deroy Duarte y llevó el encuentro a un terreno mucho más incómodo para la Selección argentina. Messi tuvo chances para volver a poner arriba al equipo, pero el arquero Vozinha respondió en momentos clave y sostuvo la ilusión del conjunto africano hasta el final de los 90 minutos.
Ya en el suplementario, Argentina volvió a golpear con un zurdazo de Lisandro Martínez, aunque Cabo Verde reaccionó otra vez y empató con un golazo de Sidny Lopes Cabral. Cuando el partido parecía complicarse definitivamente, apareció Cristian “Cuti” Romero para marcar el 3 a 2 definitivo. Sobre el cierre, Emiliano “Dibu” Martínez evitó el empate con una atajada decisiva y aseguró la clasificación argentina.