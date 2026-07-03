Lionel Scaloni valoró el carácter de Argentina tras el susto ante Cabo Verde: "No hay nada fácil"

El DT destacó la entrega de sus jugadores después del 3-2 en el suplementario, felicitó al rival y cumplió 100 partidos al frente de la Albiceleste.

Lionel Scaloni habló después del sufrido triunfo de la Selección argentina por 3 a 2 ante Cabo Verde , por los 16avos de final del Mundial 2026 , y valoró el carácter de sus jugadores en una noche mucho más exigente de lo esperado. “Partido durísimo. Siempre hay que sacar lo positivo, este equipo nunca se rinde” , expresó el entrenador, visiblemente conmovido tras la clasificación a octavos.

El DT también felicitó al rival y remarcó que el desarrollo del encuentro confirmó la dificultad de cada cruce mundialista. “Cuando uno dice que no hay rival fácil, hoy han demostrado que son un gran equipo” , sostuvo Scaloni, luego de un partido en el que Argentina estuvo dos veces en ventaja, sufrió el empate en el alargue y recién pudo sellar el pase con un gol de Cristian “Cuti” Romero .

El entrenador remarcó el esfuerzo físico de sus futbolistas, que terminaron exigidos por el calor, el desgaste y los 120 minutos de juego. “Me quedo con el aporte de todos. Han terminado muy cansados, lo han dado todo” , señaló.

El entrenador dejó una reflexión sobre lo que implica competir en una instancia eliminatoria con la camiseta argentina. “Esto es Argentina, que no lo entienden, es difícil. Nosotros y los argentinos lo vamos a entender: no hay nada fácil” , afirmó.

La noche también tuvo un condimento especial para el DT, que cumplió 100 partidos al frente de la Selección argentina . Consultado por esa marca, Scaloni respondió con alivio tras una clasificación que estuvo en riesgo hasta el final: “Hubiera sido una locura perder, pero esto es el fútbol” .

Argentina derrotó a Cabo Verde y avanzó a octavos

Argentina comenzó mejor en el Hard Rock Stadium y logró abrir el marcador a los 28 minutos del primer tiempo, cuando Lionel Messi recibió un pase largo de Lisandro Martínez, controló con la zurda y definió de puntín ante la salida de Vozinha. El equipo de Scaloni dominó durante buena parte de esa etapa, pero no pudo estirar la ventaja y dejó con vida a un rival que fue creciendo con el correr del partido.

En el complemento, Cabo Verde encontró el empate por medio de Deroy Duarte y llevó el encuentro a un terreno mucho más incómodo para la Selección argentina. Messi tuvo chances para volver a poner arriba al equipo, pero el arquero Vozinha respondió en momentos clave y sostuvo la ilusión del conjunto africano hasta el final de los 90 minutos.

Ya en el suplementario, Argentina volvió a golpear con un zurdazo de Lisandro Martínez, aunque Cabo Verde reaccionó otra vez y empató con un golazo de Sidny Lopes Cabral. Cuando el partido parecía complicarse definitivamente, apareció Cristian “Cuti” Romero para marcar el 3 a 2 definitivo. Sobre el cierre, Emiliano “Dibu” Martínez evitó el empate con una atajada decisiva y aseguró la clasificación argentina.