Qué tiene que pasar para que Argentina y Brasil se enfrenten en el Mundial 2026

Los dos gigantes sudamericanos lideraron sus grupos y podrían enfrentarse en una instancia decisiva del torneo.

La Selección argentina y Brasil avanzaron como líderes de sus respectivos grupos en el Mundial 2026 y quedaron ubicados en lados opuestos del cuadro, una situación que abre la posibilidad de un nuevo capítulo del clásico sudamericano en la etapa de eliminación directa.

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La Albiceleste aseguró el primer lugar del Grupo J luego de vencer a Argelia por 3-0 y a Austria por 2-0, mientras que la Canarinha se quedó con la cima del Grupo C tras golear a Escocia en la última jornada. Si ambos mantienen el paso ganador, podrían verse las caras en una hipotética semifinal.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya tiene definido su primer desafío en la fase eliminatoria. Argentina enfrentará en los dieciseisavos de final al segundo del Grupo H, una zona que todavía mantiene abiertas varias posibilidades entre sus participantes.

La Selección llega a esta instancia con puntaje ideal y con una primera fase que le permitió asegurarse un lugar privilegiado dentro del cuadro. Ahora deberá superar los cruces de 16avos, octavos y cuartos de final para alcanzar la instancia en la que podría aparecer Brasil.

Del otro lado, el conjunto brasileño tuvo un recorrido diferente. La Verdeamarela debutó con un empate 1-1 ante Marruecos, pero luego logró recuperarse con dos goleadas: 3-0 frente a Haití y 3-0 ante Escocia. Esos resultados le permitieron terminar con siete puntos y mejor diferencia de gol que los africanos.

Brasil también espera por su rival

El equipo conducido por Carlo Ancelotti enfrentará en los dieciseisavos al segundo del Grupo F, una zona donde todavía pelean por esa posición Países Bajos, Suecia y Japón, luego de la eliminación de Túnez.

La diferencia de goles terminó siendo clave para definir el liderazgo brasileño. Aunque Brasil y Marruecos finalizaron con la misma cantidad de puntos, la Canarinha terminó con una diferencia de +6, mientras que los africanos quedaron con +3.

El nuevo formato del Mundial, con 48 selecciones participantes, modificó la estructura tradicional del torneo y permite que grandes potencias puedan encontrarse en fases diferentes a las habituales. En este caso, el clásico entre Argentina y Brasil quedó reservado para una instancia avanzada.

argentina brasil.png El nuevo formato de la Copa del Mundo abre la posibilidad de un clásico en semifinales.

Un clásico con historia

El duelo entre ambos seleccionados es uno de los enfrentamientos más importantes del fútbol mundial. En partidos oficiales, Argentina y Brasil se midieron 106 veces, con una leve ventaja para la Albiceleste: 41 triunfos contra 39 de la Canarinha, además de 26 empates.

Los últimos antecedentes favorecen al equipo argentino. En las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Argentina goleó 4-1 a Brasil en Buenos Aires y también consiguió una victoria histórica por 1-0 en Río de Janeiro en 2023.

Además, el equipo de Scaloni llega con el recuerdo reciente de la Copa América 2021, cuando venció a Brasil por 1-0 en el Maracaná y volvió a levantar un título después de 28 años.

Ahora, el posible cruce deberá esperar. Antes habrá que superar tres rondas de eliminación directa, pero el cuadro ya dejó una posibilidad latente: que Argentina y Brasil vuelvan a enfrentarse en una noche mundialista.