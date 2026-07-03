Lionel Scaloni llegó a los 100 partidos con la Selección argentina: triunfos, títulos, goles y efectividad

El duelo ante Cabo Verde marcó el centenar de encuentros del entrenador, que transformó a la Albiceleste con récords y una identidad propia.

Lionel Scaloni alcanzará los 100 partidos como entrenador de la Selección argentina frente a Cabo Verde.

Lionel Scaloni alcanzó un nuevo hito al frente de la Selección argentina ante Cabo Verde al llegar a su partido número 100 como entrenador de la Albiceleste. La cifra resume un ciclo que cambió la historia reciente del seleccionado y que ya se convirtió en uno de los más exitosos de todos los tiempos.

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Cuando asumió el cargo en 2018, pocos imaginaban que el exdefensor nacido en Pujato terminaría construyendo un equipo que recuperó el protagonismo internacional. Con cuatro títulos, una identidad de juego consolidada y una generación que volvió a ilusionar a los argentinos , Scaloni llegará al centenario de partidos en plena disputa del Mundial 2026.

El balance de sus primeros 99 encuentros refleja la magnitud del proceso. La Selección ganó 73 partidos, empató 18 y perdió apenas nueve , con 209 goles convertidos y solo 52 recibidos , números que le permiten alcanzar un 78,8% de efectividad , uno de los registros más altos entre los entrenadores más importantes de la historia argentina.

Más allá de los resultados, el ciclo de Scaloni se consolidó por su capacidad para construir un grupo competitivo y sostener un alto rendimiento durante varios años. El entrenador consiguió que Argentina volviera a pelear cada competencia importante y recuperara el protagonismo perdido durante la década anterior.

El técnico de Pujato construyó uno de los ciclos más exitosos en la historia de la Albiceleste.

73 triunfos

18 empates

9 derrotas

209 goles a favor

52 goles en contra

78,8% de efectividad

Esos números lo ubican entre los entrenadores con mejores registros de la historia de la Selección y reflejan la regularidad de un equipo que se mantuvo competitivo en Eliminatorias, Copa América, Finalissima, Mundial y amistosos internacionales.

La era Scaloni transformó a la Selección argentina en una de las potencias del fútbol mundial. NA

Cuatro títulos que cambiaron la historia

El legado de Scaloni no se explica únicamente por las estadísticas. Su ciclo devolvió a la Argentina a la cima del fútbol mundial luego de décadas marcadas por finales perdidas y frustraciones.

Los títulos obtenidos fueron:

Copa América 2021

Finalissima 2022

Copa del Mundo Qatar 2022

Copa América 2024

La conquista del Mundial de Qatar representó el punto más alto del proceso y permitió que la Selección consiguiera su tercera estrella, además de terminar con una espera de 36 años sin títulos mundiales.

El entrenador logró devolver a la Argentina a la cima del fútbol internacional.

Un ciclo que sigue escribiendo capítulos

El partido frente a Cabo Verde no solo abrió la fase eliminatoria del Mundial 2026 para la Selección argentina. También marcó un nuevo capítulo en una etapa que modificó el lugar del equipo en el fútbol internacional.

Scaloni llegó este viernes al encuentro número 100 con la posibilidad de seguir ampliando un legado que trascendió los trofeos. Durante estos años consolidó una base de futbolistas, promovió nuevos talentos y construyó un grupo que recuperó la conexión con los hinchas.

Lejos de conformarse con lo conseguido, el entrenador afrontará este nuevo hito con el mismo objetivo que lo acompañó desde el comienzo: seguir compitiendo al máximo nivel. Y el Mundial 2026 aparece como una nueva oportunidad para extender una era que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia de la Selección argentina.