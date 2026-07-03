Lionel Messi habló tras el triunfo ante Cabo Verde: "Esto es mata-mata y nadie te regala nada"

El capitán argentino analizó el sufrido 3-2 en el suplementario, admitió que al equipo le costó presionar y destacó la importancia de la pelota parada para avanzar en el Mundial.

Lionel Messi habló después del sufrido triunfo de la Selección argentina por 3 a 2 ante Cabo Verde , por los 16avos de final del Mundial 2026 , y dejó una reflexión sobre la dificultad de las instancias eliminatorias. “Esto es mata-mata y nadie te regala nada” , sostuvo el capitán argentino tras la clasificación a octavos.

El rosarino reconoció que el partido fue más complejo de lo esperado, aunque remarcó que el rival ya había dado señales de competitividad durante el torneo. “Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. No por algo este equipo no había perdido con España, con Uruguay”, afirmó.

Argentina había hecho “lo más difícil”, según Messi, al encontrar el primer gol en el primer tiempo. Sin embargo, el capitán admitió que el equipo no logró aprovechar esa ventaja para manejar el trámite con mayor tranquilidad. “Pensábamos que a raíz de eso íbamos a poder encontrar nuestro juego y estar más tranquilos. Y fue todo lo contrario” , explicó.

Messi fue autocrítico al analizar el desarrollo del encuentro y señaló que Argentina perdió control después de ponerse en ventaja. “Por ahí perdimos la pelota, nos metimos un poco atrás, no pudimos presionar bien y ellos golpearon con su arma”, indicó.

El capitán también remarcó que el Mundial volvió a demostrar la paridad entre los equipos y la exigencia de cada cruce. “Sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Esto es lo que te marca este Mundial en especial: que está muy parejo, muy complicado y todos los partidos van a ser dificilísimos” , sostuvo.

Más allá del sufrimiento, Messi destacó la capacidad de competencia del equipo en un partido límite. “Hicimos un desgaste muy grande, como siempre. Jugando bien, jugando mal, lo mismo que siempre decimos. Lo importante ahora es descansar, pensar en lo que se viene e intentar sacar cosas positivas del partido de hoy”, expresó.

La pelota parada, una clave para Argentina

El capitán también puso el foco en un aspecto que fue decisivo para destrabar la clasificación: la pelota parada. Argentina encontró goles importantes por esa vía en el suplementario y Messi consideró que puede ser un recurso fundamental para lo que viene.

“Hoy tuvimos la importancia de la pelota parada, que por ahí no veníamos convirtiendo. En partidos así es importante”, señaló. Y agregó: “Tenemos buenos cabeceadores. No solo Cuti, Licha, Nicolás González, Mac Allister. Tenemos gente que va muy bien de arriba”.

Messi remarcó que la Selección viene trabajando ese aspecto desde hace tiempo, tanto en ataque como en defensa. “En una competición así es importante y hoy quedó demostrado”, afirmó.

Consultado por las dificultades que encontró durante el partido, Messi apuntó a los problemas de coordinación para presionar a Cabo Verde. Según explicó, el equipo quedó muchas veces largo y no pudo ajustar bien las marcas. “No pudimos presionarlos bien. Por ahí nos quedaba lejos la línea. Cuando queríamos saltar al central, se nos hacía muy largo saltar con los jugadores que descendían y quedábamos un poco descoordinados”, analizó.

Argentina derrotó a Cabo Verde y avanzó a octavos

Argentina comenzó mejor en el Hard Rock Stadium y logró abrir el marcador a los 28 minutos del primer tiempo, cuando Lionel Messi recibió un pase largo de Lisandro Martínez, controló con la zurda y definió de puntín ante la salida de Vozinha. El equipo de Scaloni dominó durante buena parte de esa etapa, pero no pudo estirar la ventaja y dejó con vida a un rival que fue creciendo con el correr del partido.

En el complemento, Cabo Verde encontró el empate por medio de Deroy Duarte y llevó el encuentro a un terreno mucho más incómodo para la Selección argentina. Messi tuvo chances para volver a poner arriba al equipo, pero el arquero Vozinha respondió en momentos clave y sostuvo la ilusión del conjunto africano hasta el final de los 90 minutos.

Ya en el suplementario, Argentina volvió a golpear con un zurdazo de Lisandro Martínez, aunque Cabo Verde reaccionó otra vez y empató con un golazo de Sidny Lopes Cabral. Cuando el partido parecía complicarse definitivamente, apareció Cristian “Cuti” Romero para marcar el 3 a 2 definitivo. Sobre el cierre, Emiliano “Dibu” Martínez evitó el empate con una atajada decisiva y aseguró la clasificación argentina.