Lionel Scaloni define este jueves el once titular ante Cabo Verde: cuáles son las incógnitas

Cristian Romero se recuperó del golpe sufrido en la rodilla en el partido con Austria y se perfila como titular, Lautaro Martínez y Julián Álvarez compiten por el puesto de centrodelantero, y Facundo Medina podría ganarle el lateral a Nicolás Tagliafico.

Comenzaron los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y Lionel Scaloni ya empieza a diagramar el equipo que enfrentará este viernes a las 19a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium. La principal duda del cuerpo técnico era Cristian Romero , que se recuperaba del golpe sufrido en fase de grupos contra Austria, pero esta semana ya completó los tres entrenamientos a la par del grupo y podría volver como titular en la zaga central.

Este miércoles, el plantel partió rumbo a Miami. A las 15.45 hora argentina del jueves Scaloni hablará en conferencia de prensa junto a un jugador y luego de eso comenzará el último entrenamiento antes del partido del viernes en el predio Florida Blue de Inter Miami. Esa práctica será clave para que el cuerpo técnico defina el equipo titular que formará ante Cabo Verde.

Cuti había sufrido un esguince de ligamento lateral en la rodilla derecha mientras jugaba para el Tottenham contra el Sunderland el 12 de abril por la Premier League. Fue uno de los futbolistas que llegaron tocados a la concentración argentina antes del inicio de la Copa del Mundo, pero se había recuperado a tiempo para el torneo.

La molestia sufrida el pasado lunes fue en la misma pierna que había sufrido aquella lesión , por lo que el cuerpo técnico argentino decidió preservarlo para no sufrir riesgos innecesarios y lo sacó del campo de juego a los 57 minutos de juego. Las imágenes posteriores mostraron al jugador en el banco de suplentes con hielo sobre la zona del dolor.

“ Cuti está bien , no se ha entrenado con el grupo, está aparte pero haciendo cosas intensas. En principio es menos grave de lo que todos pensamos y eso nos da tranquilidad”, había afirmado Lionel Scaloni sobre el estado físico del central argentino.

En el partido del sábado ante Jordania el defensor no sumó ningún minuto, pero desde la concentración argentina creen que llegará en condiciones al primer cruce de los playoffs. De no ser así, el jugador será reemplazado por Nicolás Otamendi.

La lucha por el puesto de centrodelantero: ¿Lautaro o Julián?

La pelea entre quién ocupará el puesto de 9 titular no es nueva. Lautaro Martínez y Julián Álvarez alternan el puesto desde hace varios años. El delantero del Atlético de Madrid había llegado a los entrenamientos previos al Mundial con un esguince de tobillo, lo que le permitió al Toro ganar terreno en el equipo titular.

Contra Jordania, el ex Racing anotó su primer gol en una Copa del Mundo (en Qatar solo había marcado en definiciones de penales) y sumó minutos en los dos amistosos contra Honduras e Islandia y en los tres partidos de fase de grupos. Hoy Martínez corre en ventaja para ser titular este viernes, pero la decisión final se tomará después del entrenamiento del jueves.

Contra Jordania, Lautaro Martínez anotó de penal su primer gol en una Copa del mundo, en Qatar solo había marcado en tandas de penales y no durante los partidos. @Argentina

Facundo Medina, el central que le compite el puesto de lateral a Tagliafico

En la previa a la Copa del Mundo no quedaban dudas de que el lateral izquierdo era Nicolás Tagliafico, no solo porque es el único del plantel que juega naturalmente en esa posición, si no también por su experiencia en Mundiales. Pero tras haber sufrido un desgarro en el sóleo en el amistoso contra Honduras, el central Facundo Medina ocupó su lugar y lo hizo muy bien, incluso le dio una asistencia a Lionel Messi ante Austria.

En el entrenamiento de este miércoles, ambos jugadores tuvieron rodaje por lo que Scaloni no sorprendería si decide que el jugador del Olympique de Marsella sea titular.

Cómo formará la Selección Argentina contra Cabo Verde

Lionel Messi volvería al equipo titular, por lo que es poco probable que la dupla de ataque vuelva a ser Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Uno de los dos centrodelanteros será el que acompañe al capitán argentino.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.