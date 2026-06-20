Gonzalo Montiel sufrió una lesión y podría perderse el duelo ante Austria por el Mundial 2026

La situación encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Nahuel Molina se perfila como el principal candidato a reemplazarlo.

La Selección argentina recibió una noticia preocupante de cara al partido frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 . Gonzalo Montiel sufrió una molestia muscular en el cuádriceps derecho y su presencia en el encuentro del próximo lunes se pone en duda.

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El lateral derecho comenzó el entrenamiento del jueves pasado de manera diferenciada y realizó trabajos específicos en el gimnasio para intentar controlar una sobrecarga que arrastraba desde los últimos días.

La situación genera inquietud en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni , que podría perder a uno de los futbolistas que fue titular en el debut mundialista frente a Argelia .

Montiel había llegado al Mundial después de recuperarse de un desgarro en el mismo cuádriceps derecho, lesión que lo dejó al margen de los compromisos decisivos de River en el tramo final de la temporada.

Aunque logró ponerse a disposición de Scaloni para la Copa del Mundo, el defensor volvió a sentir molestias durante el encuentro ante Argelia y fue reemplazado en el entretiempo como medida preventiva.

En los días posteriores la evolución no fue la esperada. Mientras los titulares realizaron tareas regenerativas habituales tras el debut, el lateral no pudo reincorporarse a los entrenamientos normales junto al resto del grupo y continuó trabajando de manera diferenciada.

Los mposibles cambios en la Selección argentina

La situación de Montiel ya había generado preocupación durante la confección de la lista definitiva para el Mundial. Incluso se especuló con la posibilidad de convocar alternativas como Agustín Giay o Nicolás Capaldo en caso de que no lograra recuperarse a tiempo.

Ahora, con el partido ante Austria cada vez más cerca, todo indica que el defensor surgido de River estaría prácticamente descartado para la segunda presentación de la Albiceleste.

Además, su estado físico también abre interrogantes de cara al último compromiso de la fase de grupos y a una eventual participación en las rondas eliminatorias si Argentina logra avanzar en el torneo.

Nahuel Molina aparece como principal candidato

Ante la posible ausencia de Montiel, el reemplazante natural sería Nahuel Molina, quien fue titular durante gran parte del ciclo de Scaloni y ocupó ese puesto en la campaña que llevó a la Argentina a consagrarse campeona del mundo en Qatar 2022.

El futbolista del Atlético de Madrid alternó con Montiel en los últimos meses y aparece como la primera opción para ocupar el lateral derecho en lugar del defensor de River.

Otra variante que evalúa el cuerpo técnico es Giuliano Simeone, cuyo despliegue físico y capacidad para recorrer toda la banda le permiten desempeñarse en distintas funciones por el sector derecho.

Mientras tanto, la Selección argentina continúa con su preparación en Estados Unidos para el compromiso del lunes ante Austria, un encuentro que podría asegurarle de manera anticipada el primer puesto del Grupo J y la clasificación a la siguiente ronda del Mundial.