Insaciable: Lionel Messi alcanzó a Miroslav Klose y ya es el máximo goleador histórico de los Mundiales

Con un triplete ante Argelia en el debut del Mundial 2026, la Pulga llegó a 16 goles y empató una marca que parecía intocable.

Lionel Messi volvió a hacer historia este martes . El capitán de la Selección argentina anotó tres goles ante Argelia en el debut del Mundial 2026 y, con esa cifra, llegó a 16 tantos en Copas del Mundo , igualando al alemán Miroslav Klose como máximo artillero en la historia de la competencia.

El primero de sus tres goles llegó a los 16 minutos del primer tiempo, cuando apareció para poner el 1-0 ante Argelia en Kansas City. Tras un gran pase vertical de Rodrigo De Paul, el astro recibió en tres cuartos de cancha, encaró hacia el área y sacó un remate impresionante desde afuera para vencer a Luca Zidane.

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A los 14 minutos del segundo tiempo, Messi apareció otra vez para poner el 2-0. Alexis Mac Allister sacó un remate de larga distancia, Zidane dio rebote y el capitán aprovechó la pelota suelta para marcar su segundo gol del partido.

Por último, a los 30 minutos del complemento, el capitán volvió a aparecer para estirar la ventaja. Tras un pase de Nico González, el capitán recibió en el borde del área, se perfiló para la zurda y sacó un remate bajo imposible para el arquero rival. Con ese gol, firmó su hat-trick, puso el 3-0 de Argentina en su debut por el Mundial 2026 e igualó la marca de Klose.

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Tras consumar su triplete, la Pulga dejó la cancha y fue reemplazado por Nico Paz.

Los caminos de Messi y Klose hacia el récord

El camino de Messi hasta esta marca lo recorrió a lo largo de seis Mundiales. Abrió la cuenta en Alemania 2006, con un gol ante Serbia y Montenegro. Ocho años después, en Brasil 2014, sumó cuatro más: uno a Bosnia, otro a Irán y dos a Nigeria.

En Rusia 2018 volvió a marcarle a los nigerianos. Y en Qatar 2022, su Mundial más prolífico, convirtió siete goles: a Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y dos a Francia en la final. Este martes, ya en Mundial 2026, completó la cifra con su triplete a Argelia.

Klose, por su parte, había construido su récord entre 2002 y 2014. Debutó con fuerza en Corea-Japón 2002, donde le marcó tres veces a Arabia Saudita y una a cada uno de Irlanda y Camerún. En Alemania 2006 repitió la dosis con dos goles a Costa Rica, dos a Ecuador y uno a la Argentina.

Para Sudáfrica 2010 llegó con cuatro tantos más: uno a Australia, otro a Inglaterra y dos nuevamente a los argentinos. Cerró su historia mundialista en Brasil 2014, con un gol a Ghana y el definitivo ante Brasil, que le valió arrebatarle el récord a Ronaldo Nazário en ese entonces.

Con el nuevo empate en la cima, el top 3 histórico de los Mundiales quedó integrado, en primer lugar, por Messi y Klose, ambos con 16 goles. Los siguen el brasileño Ronaldo Nazário, con 15, y el francés Kylian Mbappé, con 14, que todavía tiene partidos por delante en este Mundial para seguir sumando.

Lionel Messi: un pulverizador de récords nato

Sin embargo, este no es el único récord que batió ante Argelia. Al convertir un triplete ante Argelia, el astro se transformó en el jugador más longevo en convertir en un Mundial para Argentina con 38 años, 11 meses y 23 días. El rosarino superó a Martín Palermo, autor de un gol ante Grecia en Sudáfrica 2010 con 36 años y 227 días.

Pero este martes no fue el único hito de Messi en el calendario reciente. El pasado 10 de junio, en el amistoso preparatorio ante Islandia, la Pulga ya había roto otra marca al convertir con la camiseta albiceleste con 38 años, 11 meses y 18 días, convirtiéndose en el jugador más longevo en marcar con la Selección Argentina, superando la marca histórica que ostentaba Ángel Labruna desde 1957.

A todo esto se suma otra marca sin precedentes: Messi se convirtió este martes en el primer jugador de la historia en disputar seis Copas del Mundo, una hazaña que no tiene comparación en el fútbol masculino y que confirma su vigencia a nivel absoluto a los 38 años.

Asimismo, alcanzó la cifra de de 914 goles en su carrera, 120 con la Selección argentina, y sumó su hattrick número 60, primero en mundiales.