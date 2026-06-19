Argentina enfrenta a Austria en busca de un nuevo triunfo en el Mundial 2026: horario, TV y todos los detalles

El seleccionado de Lionel Scaloni jugará este lunes su segundo partido de la Copa del Mundo. Por el Grupo J, enfrentará a los europeos tras la contundente victoria con Argelia de la mano de un Lionel Messi histórico. El partido comenzará a las 14hs.

Argentina enfrentará este lunes frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J . Luego de la victoria por 3 a 0 ante Argelia, los dirigidos por Lionel Scaloni van en busca de la clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El combinado albiceleste saldrá a la cancha en el Dallas Stadium desde las 14hs para un nuevo encuentro en el camino hacia la defensa del título del mundo conquistado en Qatar 2022. Del otro lado, los austríacos llegan con una victoria ante Jordania por 3 a 1 y apuntan a reafirmar el buen inicio.

El equipo de Scaloni tendrá una vez más a Lionel Messi como bandera. El capitán fue la figura ante Argelia con un triplete que lo llevó a la cima de la tabla de goleadores históricos de los mundiales. El rosarino llegó a 16 tantos, alcanzó a Miroslav Klose y buscará destronarlo.

El entrenador llega a este partido con dos dudas respecto al once que saldrá a la cancha. Gonzalo Montiel, titular ante Argelia, podría salir del equipo para el ingreso de Nahuel Molina.

El lateral del Atlético de Madrid jugó 45 minutos ante los africanos y finalizó el partido sin inconvenientes físicos luego de recuperarse de un desgarro que lo mantuvo alejado de las canchas durante más de un mes.

El jugador de River Plate tuvo un buen desempeño en el inicio del partido ante los argelinos, pero en la consideración del técnico corre por detrás de Molina, por lo que dejaría su lugar y arrancaría desde el banco con posibilidad de un enroque en el entretiempo.

En la zaga central de la defensa repetirían Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez. Mientras que en el lado izquierdo el entrenador se inclinaría por Facundo Medina una vez más, para evitar contratiempos en la recuperación de Nicolás Tagliafico.

El mediocampo que saldría al Dallas Stadium será el de gala: Alexis Mac Allister en el centro del campo, acompañado del motorcito Rodrigo De Paul y de Enzo Fernández, el tridente que se consolidó en el mundial pasado. Leandro Paredes, recuperado de la lesión, podría tener minutos.

Arriba, Scaloni analiza el ingreso de Nicolás González por Thiago Almada y el regreso a la titularidad de Julián Álvarez por Lautaro Martínez.

La fija: el capitán, Lionel Messi, que llega al partido con el objetivo de lograr una nueva clasificación a la siguiente ronda. En los cinco mundiales que disputó previamente superó la fase de grupos: en dos oportunidades llegó a la final, con una victoria frente a Francia en 2022 y la derrota por penales ante Alemania en 2014.

LIONEL MESSI @X.com

El nuevo récord que podría establecer Messi

En esta ocasión, las miradas también estarán puestas en el nuevo récord que el rosarino podría establecer. Un gol lo separa de convertirse en el máximo goleador de los mundiales.

Messi llegó a Estados Unidos con 13 goles en mundiales, por debajo de Gerd Müller (14), Ronaldo (15) y Klose. Con los tres tantos contra Argelia, dejó atrás al tanque alemán y al brasileño y alcanzó el escalón del artillero de la campeona del mundo de 2014.

El camino de Messi hasta esta marca lo recorrió a lo largo de seis Mundiales. Abrió la cuenta en Alemania 2006, con un gol ante Serbia y Montenegro. Ocho años después, en Brasil 2014, sumó cuatro más: uno a Bosnia, otro a Irán y dos a Nigeria.

En Rusia 2018 volvió a marcarle a los nigerianos. Y en Qatar 2022, su Mundial más prolífico, convirtió siete goles: a Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y dos a Francia en la final. Este martes, ya en Mundial 2026, completó la cifra con su triplete a Argelia.

Con el nuevo empate en la cima, el top 3 histórico de los Mundiales quedó integrado, en primer lugar, por Messi y Klose, ambos con 16 goles. Los siguen el brasileño Ronaldo Nazário, con 15, y el francés Kylian Mbappé, con 14, que todavía tiene partidos por delante en este Mundial para seguir sumando.

argentina austria historial

El historial de Argentina ante Austria

Será la primera vez que ambos seleccionados se enfrenten de manera oficial. Los únicos dos antecedentes fueron amistosos a inicios de las décadas de 1980 y del 1990.

El primer partido fue 5 a 1 para Argentina, con un hat trick de Diego Maradona. Los dirigidos por Cesar Menotti llegaban como vigentes campeones. El segundo, también con título del mundo a cuestas, fue un empate 1 a 1 con gol de Jorge Burruchaga para los de Carlos Bilardo.

En esta oportunidad, Argentina saldrá a jugar con Austria también con el parche de campeón de Qatar en el pecho, una costumbre que se repite cada vez que ambos equipos disputaron partidos entre sí.

Cuándo juegan Argentina vs Austria

Argentina vs Austria - Lunes 22 de junio - 14hs

La probable formación de Argentina frente a Austria

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul; Lionel Messi; Nicolás González/Thiago Almada, Julián Álvarez/Lautaro Martínez.

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Dónde se juega Argentina vs Austria

El partido se jugará en el Dallas Stadium en EEUU. El recinto se encuentra en Arlington, dentro del corredor Dallas–Fort Worth, con una capacidad de 80.000 espectadores y la capacidad de expandirlo a 94.000. Fue inaugurado en 2009 y es la casa de los Dallas Cowboys que compiten en la NFL, aunque también es utilizado para otros deportes y eventos musicales.

Para esta Copa del Mundo se realizó una inversión de u$s350 millones en remodelaciones tecnológicas y de infraestructura necesarias para cumplir con los estándares de la FIFA. Además de los dos encuentros de Argentina, albergará otros siete partidos del Mundial, incluido un cruce de semifinales, convirtiéndose en una de las sedes con más enfrentamientos en esta edición.

Otra de las cuestiones por las que sorprende el Dallas Stadium es su pantalla led de 600 toneladas. De ancho mide tanto como siete pisos de un edificio o lo mismo que una mitad de una cancha de fútbol.

Dónde ver los partidos de Argentina en el Mundial de fútbol 2026: TV y streaming

De acuerdo con información de la FIFA, en Argentina los poseedores de los derechos de transmisión son: