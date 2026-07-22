Comienza el Torneo Clausura 2026: qué equipos abren la jornada

Este jueves se enfrentarán Sarmiento de Junín frente Argentinos Juniors, Belgrano ante Rosario Central, y Defensa y Justicia contra Aldosivi en el primer día de la competencia.

Belgrano de Córdoba se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol tras vencer 3-2 a River en el estadio Mario Alberto Kempes.

La Liga Profesional de Fútbol regresa este jueves tras casi dos meses sin actividad por el Mundial 2026 realizado en Estados Unidos, México y Canadá en el que Argentina se consagró subcampeona.

Este campeonato definirá un nuevo campeón, pero también los últimos cupos disponibles para las copas internacionales del próximo año y se acrecentará la pelea en la tabla anual por mantener la categoría.

Sarmiento de Junín y Argentinos Juniors serán los primeros en enfrentarse a las 19.30 en el Estadio Eva Perón de Junín con el arbitraje de Luis Lobo Medina por la Zona B. El Verdolaga está arriba en el historial ante el Bicho con dos triunfos, dos empates y tan solo una derrota.

Mientras que Argentinos Juniors buscará una victoria de visitante para subir en la tabla anual en pos de una clasificación a torneos internacionales , el local tiene como objetivo hacerse fuerte en su casa para empezar a sumar puntos que lo despeguen de la zona de descenso.

Al mismo horario y por la misma zona, pero en el Estadio Julio César Villagra en Córdoba, Belgrano se enfrentará a Rosario Central . El Pirata fue el campeón del último Torneo Apertura tras ganarle 3-2 a River en la final, mientras que el equipo de Ángel Di María fue proclamado Campeón de Liga 2025 por haber sido el puntero de la tabla anual.

Sarmiento perdió 2-0 contra Boca y quedó afuera de la Copa Argentina 2026 en dieciseisavos de final.

El último encuentro entre ambos clubes terminó con victoria por 2-1 para Belgrano con un gol en contra de Facundo Mallo y un tanto de Lautaro Gutiérrez para el Pirata, Di María convirtió de penal para el Canalla. El encargado de impartir justicia en Córdoba este jueves será Sebastián Zunino.

Defensa y Justicia y Aldosivi protagonizarán el último partido de la primera jornada del torneo Clausura 2026 en un cruce interzonal. Se enfrentarán a las 21.45 en el Estadio Norberto Tito Tomaghello con el arbitraje de Daniel Alberto Zamora.

El “Halcón”, en el reestreno de su entrenador Julio Vaccari, buscará un nuevo comienzo para un semestre con muchos altos y bajos y poca continuidad en los resultados. Los de Mar del Plata, que vienen de eliminar a River por la Copa Argentina el pasado viernes, están en el puesto 29 de 30 equipos en la tabla anual y deberán aprovechar el envión anímico para empezar a alejarse del fondo de la tabla.

Aldosivi eliminó a River de la Copa Argentina con una victoria 3-1 en los dieciseisavos de final. @aldosivi_oficial

Cómo será el formato del Torneo Clausura 2026

El Torneo Clausura será el segundo del año para la Liga Profesional del Fútbol. Los 30 equipos estarán divididos en dos zonas de 15 clubes cada una. Cada conjunto se enfrentará en 14 fechas a equipos de su mismo grupo, en la fecha 8 está pactado que se jueguen clásicos interzonales y una fecha interzonal adicional por sorteo.

A diferencia del Torneo Apertura, las localías estarán invertidas. Este jueves 23 será la primera jornada que culminará el domingo 26 con el partido entre Deportivo Riestra y Boca a las 19.30.

Los ocho mejores ubicados en la tabla de cada zona clasificarán a una instancia de playoffs que comenzará desde los octavos de final con encuentros mano a mano por el título. De octavos a semifinal se juega en la cancha del mejor ubicado, mientras que la final será en un estadio neutral.

Las zonas del Torneo Clausura 2026

Zona A: Boca Juniors, Central Córdoba de Santiago del Estero, Defensa y Justicia, Deportivo Riestra, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de Mendoza, Independiente, Instituto, Lanús, Newell’s Old Boys, Platense, San Lorenzo, Talleres de Córdoba, Unión y Vélez.

Zona B: Aldosivi, Argentinos Juniors, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia de La Plata, Huracán, Independiente Rivadavia, Racing, River Plate, Rosario Central, Sarmiento y Tigre.

Todos los partidos de la primera fecha del Clausura

Jueves 23 de julio

19:30 - Belgrano vs. Rosario Central (Zona B)

(Zona B) 19:30 - Sarmiento vs. Argentinos Juniors (Zona B)

(Zona B) 21:45 - Defensa y Justicia vs. Aldosivi (Partido interzonal)

Viernes 24 de julio

16:45 - Gimnasia (M) vs. Central Córdoba (Zona A)

19:00 - Racing vs. Gimnasia y Esgrima La Plata (Zona B)

19:00 - Vélez vs. Instituto (Zona A)

21:15 - Platense vs. Unión (Zona A)

21:15 - Huracán vs. Banfield (Zona B)

Sábado 25 de julio

14:45 - Estudiantes RC vs. Tigre (Zona B)

17:00 - Newell's vs. Talleres (Zona A)

19:15 - River Plate vs. Barracas (Zona B)

21:30 - Lanús vs. San Lorenzo (Zona A)

Domingo 26 de julio