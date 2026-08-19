Atlético Madrid fue contundente sobre Julián Álvarez: "Es un jugador nuestro"

El delantero de la Selección argentina está muy molesto con la directiva colchonera y así lo dejó ver en la foto oficial del club. Además, este miércoles el Atleti debutó en LaLiga y no fue convocado.

Enrique Cerezo , presidente del Atlético Madrid , dio una conferencia de prensa este miércoles, en la previa del debut en la liga española contra el Málaga, y se refirió a la actualidad de Julián Álvarez : “ Yo ya dije en principio que no se vendía, que era un jugador nuestro y que es una pieza importante de nuestro equipo. Nos gusta que esté con nosotros y creo que además va a hacer una temporada magnífica ", aseguró.

Los focos del mercado de pases del fútbol español están puestos en el Barcelona y en cuanta presión pueden hacer para quedarse con el delantero de la Selección argentina, quien ya demostró en varias ocasiones su intención de moverse al conjunto blaugrana.

Sin ir más lejos, en medio del Mundial 2026 fue consultado por si estaba meditando un cambio de aires para la próxima temporada y fue contundente en su respuesta: “ Hablé con las personas del Atlético de Madrid y creo que lo mejor para todos es una transferencia, quiero cumplir mi sueño ”, sentenció Julián.

Respecto al caso de la “Araña”, Cerezo aseguró que la relación entre el hincha y el jugador se va a solucionar fácilmente, si es que el futbolista así lo quiere: “ Yo ya no sé si pedirá perdón, pero Julián es una persona excelente y seguro, segurísimo, de que se ganará a la afición en dos partidos ”.

Este miércoles, posterior a la conferencia del presidente, el Atlético Madrid le ganó 2 a 0 al Málaga de local con goles de Kang In-Lee y Álex Baena. Lo curioso de este partido es que Diego Pablo Simeone, entrenador Rojiblanco, decidió no convocar al argentino hasta que se limen las asperezas con la hinchada y se termine de resolver su situación contractual.

Además, en las últimas horas el Atleti publicó las fotos oficiales de los jugadores para esta nueva temporada y Julián Álvarez se mostró con claros gestos de disconformidad. En comparación a las dos etapas iniciales anteriores que le tocó afrontar al exRiver, en esta ocasión decidió no sonreír, gesto que automáticamente se volvió viral en redes sociales.

Las fotos de Julián Álvarez con el paso de los años. Atlético Madrid

Por otro lado, el Cholo Simeone le dio la derecha a Cerezo y a los mandamas del equipo madrileño sobre la situación de Julián: “Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en la que habló, no hay más. Esto es como en los juicios: no ha lugar”, sentenció el técnico colchonero.

Que tan lejos está Julián Álvarez del Barcelona

Después de semanas en las que Julián coqueteó con el equipo culé, las operaciones parecen estar llegando a su fin, sin buen puerto para ambos. Desde la presión del Atlético Madrid de no ceder en el valor del jugador, en la que solo aceptarán €500 millones, hasta las nuevas oportunidades de mercado que se le abrieron al Barcelona.

El director deportivo del conjunto blaugrana, el portugues Deco, dijo: “Hemos traído a dos jugadores arriba. La ausencia de Lewandowski es difícil de suplir, la de Ferrán está cubierta con Gordon y Adeyemi. Tenemos soluciones internas, pero creo que haremos algún movimiento. Hay mucho ruido, pero nosotros seguimos trabajando”, aseguró.

Julián Álvarez todavía no sabe si jugará en el Atlético Madrid o en el Barcelona la temporada 2026/27.

Ante esto, el futuro de la “Araña” sigue en vilo, aunque todo parece indicar que la nueva temporada la jugará con el equipo colchonero y no con el de sus sueños.