Sinner arrasó en la final ante Fritz y se consagró campeón del US Open

"En mi mente sé que no he hecho nada malo", aseguró el italiano. Esto no impidió que varios jugadores del circuito y gran parte del público repudiara que no hubiera ninguna sanción para el número uno del mundo. Pese al fuerte escrutinio público, Sinner logró dejar de lado las críticas y mostró a lo largo de las dos semanas un excelente nivel y consistencia.