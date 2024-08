Sorpresa en el US Open: Carlos Alcaraz quedó eliminado en segunda ronda

Alcaraz venía de ganar Roland Garros y Wimbledon , pero fue eliminado y, tras la derrota, señaló: "Ahora mismo siento que he dado pasos hacia atrás a nivel mental y no entiendo por qué".

El tenista español que también obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, expresó: "Y vengo a esta gira y he dado pasos hacia atrás, como que mentalmente no estoy bien, no estoy fuerte. Ante los problemas no sé controlarme y no sé cómo gestionarlo".