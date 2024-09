Sabalenka rompió el maleficio y logró su primer título en el US Open

La bielorrusa prevaleció en dos feroces sets, llenos de giros de guión, hasta desplomarse en un incontrolable llanto sobre la cancha Arthur Ashe para celebrar su tercera corona de Grand Slam, después de las del Abierto de Australia de 2023 y 2024.

Pegula ya había sucumbido ante Sabalenka tres semanas atrás en la final del WTA 1000 de Cincinnati. En cualquier caso, la estadounidense disfrutó de su mejor actuación en un torneo de Grand Slam, en el que rompió su barrera de los cuartos, tras seis intentos fallidos, ante la número uno, Iga Swiatek.

A sus 30 años, Pegula era la debutante más veterana en una final grande desde 2015, y lo hizo ante el público de su natal Nueva York. Este éxito abrillanta una carrera que durante años fue vista con suspicacias por el sostén económico de su padre, el magnate Terry Pegula, dueño de los Buffalo Bills de la NFL.

Sabalenka, de su parte, se consolidó en Flushing Meadows como la tenista más consistente de la actualidad en los grandes torneos. Además, recibió un cheque de 3,6 millones de dólares.

Exceptuando el pasado Roland Garros, donde se despidió en cuartos, Sabalenka ha llegado al menos a semifinales en los ocho últimos Grand Slams disputados.

Además de su trabajo por mejorar su servicio y la fortaleza mental, la europea tuvo que resistir este año el impacto por el fallecimiento de su expareja Konstantin Koltsov, antigua figura del hockey sobre hielo, en un aparente suicidio el pasado marzo.

En el US Open, Sabalenka venía tocando a la puerta desde 2021, con cuatro ediciones seguidas llegando al menos a las semifinales y quedándose el año pasado a sólo un set del título.

En aquella volcánica final, la número dos mundial se vino abajo frente al empuje de la joya local Coco Gauff y la hostilidad hacia ella de la pista central.

Este sábado, ante otra jugadora local pero en una atmósfera menos adversa, la bielorrusa demostró que había aprendido la lección y controló las emociones incluso después de desperdiciar cuatro pelotas para anotarse el primer set.

