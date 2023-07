Sorpresa en La Boca: el barrio amaneció con pasacalles por la candidatura de Di Zeo a presidente

El día elegido no fue casualidad, porque Boca jugará esta noche ante Huracán por la fecha número 24 de la Liga Profesional, y los hinchas se toparan con la cara de Di Zeo en cada rincón del mítico barrio.

“Hoy vino mi amigo el Rafa y tuve la grata noticia de que tiene decidido presentarse. Solucionó los problemas con la Justicia y es una persona que conoce al club”, reveló hace unos días el famoso peluquero Fabio Cuggini, en una publicación que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Sus claras intenciones de ser candidato

En una nota previa con C5N, el jefe de la barra adelantó que “me gustaría ser dirigente de Boca, ¿por qué no?”

Y agregó en sintonía: “Le competiría a cualquiera, a Riquelme, a Macri, a Beraldi, a Crespi. No es que solo le competiría, sería dirigente acompañando también. ¿Presidente? Mmm, no sé. Pero me encantaría ayudar a Boca desde otro lado, olvidate”.

"Si lo estoy haciendo desde hace un montón de tiempo en la tribuna, como no lo voy a hacer en el club, que es más fácil. Si se dieran los términos, me encantaría participar en estas elecciones. Me van a llamar el día que se den cuenta que si quiero jugar, tengo muchos votos. A todos los muchachos de La 12 les encanta la idea”, completó.

Cuándo serán las elecciones en Boca

Si bien no se conoce con exactitud la fecha en que se desarrollen las elecciones, todo haría indicar que serían en diciembre.

Vale recordar que en 2019, la lista de Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini —quien renunciaría a principios de 2021— y Juan Román Riquelme se impuso de manera holgada a las de Christian Gribaudo y Juan Carlos Crespi y José Beraldi y Rodolfo Ferrari.