Preocupación en la Fórmula 1: Kimi Antonelli y Valtteri Bottas se enfermaron y no estuvieron presentes en la jornada de prensa + Agregar ámbito en









El actual líder del campeonato de pilotos solicitó un descanso antes de las prácticas del viernes, mientras que el de la escudería estadounidense hizo lo mismo, al no sentirse en óptimas condiciones para estar presentes detrás de los micrófonos.

Kimi Antonelli no se presentó a la jornada de prensa de la Fórmula 1 y corre riesgo su participación en las prácticas del fin de semana. @F1BigData

Kimi Antonelli y Valtteri Bottas se ausentaron al “Media Day” de la Fórmula 1 durante la tarde de este jueves. Según informaron Mercedes y Cadillac, ambos pilotos están en procesos de observación para determinar si podrán estar presentes en las prácticas del viernes para el Gran Premio de México.

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En cuanto al piloto italiano, que podrá transformarse en campeón el domingo en caso de salir noveno o mejor, su escudería notificó que padece una enfermedad viral y, gracias a la autorización de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), se ausentó a las obligaciones mediáticas de la máxima categoría en busca de recuperarse lo más rápido posible.

Kimi Antonelli, a la espera de una rápida evolución. Instagram Kimi Antonelli “Kimi se siente indispuesto hoy mientras se recupera de una enfermedad viral. Como precaución, la FIA lo ha eximido de sus obligaciones mediáticas obligatorias para darle la oportunidad de descansar antes del fin de semana. Esperamos que regrese mañana”, anunciaron en el comunicado.

Por otro lado, en el caso de Bottas, la escudería estadounidense confirmó que la FIA también le otorgó un permiso especial al finlandés para no asistir a la jornada de prensa, aunque no detallaron con exactitud qué tipo de enfermedad o malestar padece.

Valtteri Bottas, con problemas para presentarse al Media Day. “Declaración del equipo: Valtteri Bottas, lamentablemente, no podrá asistir al día de medios de hoy en la Ciudad de México, ya que se encuentra indispuesto. El equipo ha tomado la decisión de concederle un día de descanso para apoyar su recuperación. Se trata de una medida de precaución y, en estos momentos, no afecta su participación en el resto del fin de semana de carrera. Continuaremos monitoreando”, informó Cadillac por redes sociales.

Colapinto, Verstappen y otros ocho pilotos se perderán la primera práctica del GP de México Tras la confirmación del martes sobre que Franco Colapinto iba a ausentarse en la primera práctica libre, debido a que Gabriele Minì tomará su lugar, este jueves varios equipos anunciaron que uno de sus pilotos tampoco dirán presente en la FP1. Entre ellos, Red Bull con Max Verstappen. Esta medida estipulada por la FIA sirve para que los automovilistas juveniles puedan tener rodaje oficial e ir probando los autos de la máxima categoría. El único equipo que no reemplazará a sus pilotos titulares será Ferrari, quienes se están jugando el campeonato de constructores y necesitan que sus corredores tengan la mayor cantidad de tiempo arriba del coche durante el fin de semana. Colapinto y Verstappen, afuera de la FP1. Los 10 "rookies" que estarán en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante la FP1: Alpine: Gabriele Minì tomará el volante del monoplaza de Franco Colapinto. Mercedes: Frederik Vesti estará al mando del coche de George Russell. Red Bull Racing: Ayumu Iwasa ocupará el lugar de Max Verstappen. McLaren: Leonardo Fornaroli se subirá al auto de Lando Norris. Racing Bulls: Nikola Tsolov reemplazará a Liam Lawson. Haas: Ryo Hirakawa conducirás la unidad de Esteban Ocon. Audi: Freddie Slater asumirá la conducción en sustitución de Gabriel Bortoleto. Williams: Luke Browning saldrá a pista con la máquina de Alexander Albon. Aston Martin: Jack Crawford tomará el puesto de Lance Stroll. Cadillac: Colton Herta girará en lugar de Valtteri Bottas.