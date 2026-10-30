Fernando Alonso criticó a otros pilotos de Fórmula 1 y estalló la guerra en la previa del GP de México

El piloto español apuntó contra el nivel en la zona media y trasera de la parrilla tras un roce en Estados Unidos.

La tensión escaló con fuerza en la Fórmula 1 luego de las duras declaraciones de Fernando Alonso respecto al nivel de competitividad en el sector medio y trasero de la parrilla. Tras un polémico incidente con Alex Albon en la primera vuelta del GP de Estados Unidos, el asturiano criticó a varios pilotos y desató una inmediata respuesta en bloque por parte de los aludidos.

El conflicto se originó en el Circuito de las Américas, donde un roce entre el Aston Martin del español y el Williams del tailandés dejó al bicampeón relegado al puesto 16. Lejos de bajar el tono, el español remarcó sus dichos al llegar al Autódromo Hermanos Rodriguez y encendió un clima de máxima tensión para el fin de semana .

Tras el choque en Austin, el asturiano cuestionó el desempeño de sus rivales: "Creo que la calidad de los pilotos en el último tercio de la parrilla es muy baja" , comenzó, y agregó sobre la maniobra puntual contra el Williams: "Albon se olvidó de que la curva 11 estaba ahí y tenía que doblar a la izquierda".

Lejos de bajar la intensidad en la previa del GP de México, el español resaltó sus críticas y aseguró que no hacía falta dar nombres para saber a quiénes iban dirigidas sus palabras: "No soy específico sobre el número, pero todos sabemos de quiénes hablamos y quiénes se sintieron afectados por ese comentario. Eso te lo dice todo", sentenció.

Además, remarcó que los roces constantes en la pista no son casualidad: "Creo que se trata simplemente de un nivel de pilotaje muy bajo y de falta de talento. Cuando cometes errores repetidos durante toda la temporad a, tienes accidentes y el 50% de tu carrera se decide en la primera vuelta, si yo fuera el director del equipo no estaría contento, pero si ellos están contentos, me parece bien".

La respuesta que recibió

Las declaraciones de Alonso generaron un repudio generalizado entre varios de los corredores. El primero en responder fue el propio Alex Albon durante la conferencia oficial de la FIA, donde aseguró que le tiene “un enorme respeto a Fernando”, pero aclaró que las palabras llegaron "en caliente".

En la misma linea, el piloto de Williams agregó: “Obviamente no es agradable escuchar esos comentarios cuando compites contra alguien a quien admirabas, pero no estoy de acuerdo. Es así de simple". El tailandés cerró con una advertencia de cara al fin de semana: "Espero que no nos crucemos en pista".

Williams

A las réplicas se sumaron figuras de peso como Charles Leclerc, quien respaldó firmemente a Albon: "Creo que el nivel es muy alto, muy, muy alto. Alex estaba ahí arriba y, de hecho, era un piloto al que admiraba", afirmó el monegasco de Ferrari, atribuyendo las diferencias en pista exclusivamente al rendimiento de los monoplazas.

Por su parte, Checo Pérez analizó: "En caliente todos decimos cosas que no queremos decir o que no sentimos. El nivel atrás es tan alto como adelante. Si intercambiáramos autos con los de adelante, tendríamos resultados muy similares, o al revés".

Finalmente, Carlos Sainz, compañero de Albon en Williams y gran admirador de Alonso, aportó su perspectiva: "Llevo 12 años en la parrilla y, si hay un año en el que creo que está el mayor nivel de talento, es este. No puedo pensar en nadie que no esté a la altura de la Fórmula 1".

GP de México: cronograma completo

La acción en el Autódromo Hermanos Rodríguez se desarrollará a lo largo de 71 vueltas sobre un trazado de 4,304 kilómetros, completando una distancia total de 305 kilómetros para definir al ganador del fin de semana.

F1

Viernes 30 de octubre

Práctica libre 1:15:30

Práctica libre 2: 19:00

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: 14:30

Clasificación: 18:00

Domingo 1 de noviembre