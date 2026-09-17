Peligra la localía del estadio Monumental frente a Burkina Faso: la Bombonera podría ocupar el lugar + Agregar ámbito en









El segundo amistoso de la Selección de Lionel Scaloni, pautado para el 3 de octubre, tiene grandes chances de cambiar de sede por ciertas incógnitas que lanzó el estadio de River en las últimas horas.

La Selección argentina podría volver a jugar en La Bombonera, en reemplazo del Estadio Monumental.

La Bombonera podría ser la nueva sede del segundo partido amistoso entre la Selección argentina y Burkina Faso por la fecha FIFA. El primer anuncio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue que el estadio sea el Monumental, pero por unos imprevistos en la cancha de River se mudaría la localía.

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Según informó TyC Sports, la cancha del Millonario no llegaría a punto para albergar los dos partidos que va a jugar la Albiceleste en Buenos Aires: el 3 de octubre ante los burkineses y el 6 de octubre contra Benín, la despedida de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca.

Messi entrando a la Bombonera. Ante esta situación, en busca de que la noche en el Monumental sea histórica y las fotos queden para el recuerdo, la AFA tendría decidido que lo mejor es mudar el primer partido en la provincia a la Bombonera para no tener inconvenientes a futuro.

La Selección argentina y la Bombonera Si bien todavía no sacaron un comunicado oficial, la Selección argentina volvería a la cancha de Boca después de 6 meses. La última vez que pisó suelo argentino fue justamente en la Bombonera, en la última fecha FIFA antes de entrar al calendario del Mundial 2026.

En los dos amistosos que jugó ahí le fue con el pie derecho. El primero, contra Mauritania, lo ganó por 2 a 1 con goles de Nico Paz y Enzo Fernández, mientras que el segundo, contra Zambia, fue mucho más apabullante. Goleó al combinado africano por 5 a 0, con los tantos de Julián Álvarez, Messi, Nicolás Otamendi, Valentín Barco y uno en contra.

Messi y Riquelme en La Bombonera. NA A pesar de que la mayoría del pueblo Xeneize tiene la ilusión de ver al astro argentino por última vez en su cancha, lo cierto es que Messi va a llegar a la argentina un día antes de su despedida, el 5 de octubre, por lo que esa será su única y última participación con la celeste y blanca. Los amistosos de la Selección La próxima fecha FIFA será la más larga de la historia, debido a que se juntarán las de septiembre y octubre, y la AFA aprovechó para organizar tres amistosos. Además, dentro de la lista de convocados, hay varios nombres que no fueron parte de la cita mundialista y Lionel Scaloni buscará ir fogueándolos para el futuro: Román Vega (Zenit), Matías Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina), Gianluca Prestianni (Benfica), Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma) y Santiago Castro (Roma). Los estadios que recorrerá la Selección argentina en la fecha FIFA. Una vez ya enfocados en los amistosos, la Albiceleste los jugará todos en suelo nacional. El primero será en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el miércoles 30 de septiembre, contra Bolivia; el segundo en La Bombonera, el 3 de octubre, frente a Burkina Faso; y, el último para despedir a Messi, en el Monumental, el 6 de octubre, ante Benín. El miércoles 30 de septiembre contra Bolivia, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

en el de El 3 de octubre ante Burkina Faso , en el Estadio Monumental .

, en el . El 6 ante Benín, en el Estadio Monumental.